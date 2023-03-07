費郡85%民眾不同意性別教育男女混班

費郡公校日前提議，在特定的性別教育課堂上改以男女混班的形式進行，但多數民眾不支持。（費郡公校提供）

維州 最大的費郡公校 系統(FCPS)日前提議，在青春期教育 、性別教育等課堂要改成男女混班，不過近期公布的一份調查顯示，85%費郡民眾反對該提議，居民稱擔憂影響學習效果，且會讓青春期孩子不敢向教師提問。

費郡公校系統去年春天提出關於「家庭及生活教育」(Family Life Education)課程的修訂建議，包括在四至八年級的教學中取消「性別分離」(gender separate)的概念，在青春期課堂中，刪除那些描繪僅在男生或女生身上發生的詞語，讓課堂語言更具包容性。

該提案建議，四至八年級的學生在特定的性別教育課堂上應改為男女混班制，包括青春期教育、生殖系統教育、生理健康課等，因學生需要在青春期了解不同性別的身體變化和特徵，並觀察不同性別的情緒、社交需求及特點，並將這些變化與個人衛生需求聯繫。

此外，十年級學生將在課堂上討論不同性別常見的健康問題，學習自我健康檢查的知識，包括各種婦科疾病，以及對性別特徵的自我意識。

目前費郡公校系統的這些課程均採取男女分班進行，若該提案通過，將從2023至2024學年實行，公校表示，分班教學無法創造包容的環境，也可能讓部分學生對性別有偏見，或對自己的身體不自信；不過該公校系統去年5月推遲針對此提案的表決，決定先聽取社區反饋。

費郡公校系統日前指出，該份調查收到的2656份回覆，包括117名公校職員，1642名家長或監護人，97名學生，239名社區人士，結果顯示有85%人反對讓男女混班，多數人擔心混合後，孩子們會不好意思向教師提問，不過支持者說，男女混合才能讓關於性別的議題正常化(normalize)，讓青少年們無需羞於討論與性別和性相關的話題，對自己的身體成長也有更全面的認識。

目前費郡家長可選擇自願讓孩子退出(opt out)「家庭及生活成長」教育課程。