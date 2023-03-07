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維州汽車保費占年收比率 全美第6低

記者張筠／華盛頓報導
華府2023年平均汽車保險占收入的1.51%，可負擔性在全美前25大都會區中排名第三。（記者張筠／攝影）
華府2023年平均汽車保險占收入的1.51%，可負擔性在全美前25大都會區中排名第三。（記者張筠／攝影）

金融服務公司Bankrate近日公布一份報告，調查全美各地汽車保險的價格水平，結果顯示大華府地區的汽車保險在全美相對可負擔(affordable)，其中維州是全國50州中汽車保費最便宜第六名，馬州則為第17名，華府保費也在大都會區中排名第三低。

Bankrate根據民眾汽車保險費在家庭收入中的占比，衡量全美各地保險的可負擔程度；研究顯示，以全險(full coverage)為例，2023年全美各地民眾平均每年汽車保費為2014元，而全美平均的家庭年收入為6萬8852元，民眾2023年在汽車保險上的支出占總收入的2.93%，這比2022年的2.57%略有上升，該報告表示，主要是與去年的通貨膨脹有關。

Bankrate排行50州以及大華府等25大都會區的汽車保險可負擔程度，結果顯示，50州中，汽車保費最高昂的是紐約州，年均保費達3139元，占年收入比率超過5%，因該州諸多地區道路擁擠，且車輛較多，路上風險高，保費居高不下，而保費最可負擔的為緬因州，年費僅941元，占收入比率僅為1%多。

維州在50州中排名第六便宜，平均每年汽車保費為1439元，在收入中占比1.75%，馬州的汽車保險可負擔程度排名第17，年均保費1971元，占平均收入的2.21%。

Bankrate根據人口數量分析前25大都會區的情況，首都華府的汽車保險可負擔程度排名第三，年均保費1711元，占年收入的1.51%；最高昂的是邁阿密(Miami)，比率達5.51%，最低者為波士頓(Boston)，為1.32%，這兩個都會區在2022年的排名也分別為最高和最低。

汽車保費除了受地區環境影響，也與駕駛員的生活變化密切相關，可能增加保費的情況包括，家中新增一名青少年駕駛員、收到超速罰單、有酒駕等危險駕駛習慣、個人信用降低等，此外高檔汽車的保費也會比普通轎車貴上許多，因修繕成本通常更高。

從變化趨勢看，阿拉斯加的汽車保費占年收入比率增幅最大，從2022年的2.17%升至2023年的3.66%，降幅最大的則是阿肯色州(Arkansas)。

Bankrate指出2023年汽車保費可能因通貨膨脹繼續上升；近幾年電動車數量驟增，目前全美有220萬輛，預計2030年會達3200萬輛，此變化將影響汽車保險業，因此即便家中沒有電動車，民眾每年的保費也可能受影響。

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