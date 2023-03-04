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爵士音樂、林瓔藝術展… 大華府3月藝文活動繽紛登場

記者王福權／華盛頓報導
美國空軍爵士樂團9日將在亞歷山卓是老城區獻藝。（美國空軍提供）
美國空軍爵士樂團9日將在亞歷山卓是老城區獻藝。（美國空軍提供）

大華府3月份藝文活動陸續登場，包括美國空軍爵士音樂會、台灣音樂家長號嘉年華，還有國會圖書館推出的「享受人生」系列活動，國家肖像畫廊舉行的華裔女建築師林瓔藝術展。

美國空軍爵士樂團 3/9亞歷山卓獻藝

美國空軍爵士樂團將於9日晚7時30分，在維州亞歷山卓市老城區舉行免費「爵士傳承系列演奏會」(Jazz Heritage Series)，該樂團創於1950年，現由18位美國空軍音樂家組成，常為美國總統和重要人物演奏，獲得諸多國際獎項。9日晚的演奏會邀請國際知名的爵士貝斯手惠特克(Rodney Whitaker)，他是密西根州立大學教授爵士樂。地址：4915 East Campus Drive Alexandria, VA 22311。詳情：https://bit.ly/3KLdYE1

國會圖書館「享受人生」每周四登場

美國國會圖書館在傑佛遜大樓推出「在圖書館享受人生」系列藝文活動，每周四下午5時至晚上8時舉辦各式展覽、展示、音樂會、電影、以及講座等免費活動。該系列定期舉辦特別對話、音樂、表演、電影和研討會。圖書館收藏豐富書籍物品、無價珍品，包括世界各地重要人物的手稿。館中設有主閱覽室和 21 個閱覽室，還有不同歷史文化主題展覽。詳情及免費訂票：https://www.loc.gov/item/event-403841/live-at-the-library/2023-03-09/。地址：101 Independence Ave SE, Washington, DC 20543。

慶祝婦女月  國家肖像畫廊3/11表揚林瓔

3月是美國女性歷史月(Women's History Month)，華府國家肖像畫廊(National Portrait Gallery)11日中午12時至下午3時，將推出華裔建築師林瓔(Maya Lin)的表揚活動，並舉辦林瓔藝術工作坊特展，還有其正在進行的多項紀念館設計，使民眾了解她如何將自然融入作品，以及結合藝術與環保。地址：G Street Northwest & 8th St NW, Washington, DC 20004。詳情及免費門票：https://s.si.edu/3KLYi3r

維州3/13推出「長號嘉年華音樂會」

旅美台灣長號演奏家蔡懷恩搭配台裔鋼琴家陳毓襄，與費城交響樂團三位長號演奏家，將於13日晚7時30分在北維州泰森角的表演藝術中心帶來「長號嘉年華音樂會」。音樂會除有多首經典樂曲，更包括三首台灣作曲家自創或改編曲，包括高盈真「遙遠的記憶」、林明儀「煩憂」，以及林昀佋改編的洪一峰「台灣歌謠組曲」。活動地址：7750 Capital One Tower Rd, Tysons, VA 22102。詳情及訂票：https://bit.ly/3Y9hBGZ

國會圖書館推出「在圖書館享受人生」藝文活動，每周四下午5時至晚8時舉行。（國會圖...
國會圖書館推出「在圖書館享受人生」藝文活動，每周四下午5時至晚8時舉行。（國會圖書館提供）

圖書館 爵士樂 維州

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