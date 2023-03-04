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拜登：支持華府自成一州 但反對刑法改革

記者張筠／華盛頓報導

拜登總統2日表示，不支持華府的刑法修訂改革，他表示，若國會參院共和黨籍議員領導的攔阻決議通過，他會簽字，這將是30多年來美國總統首次允許國會攔阻華府法律，華府部分官員對拜登的決定非常失望，指這是華府推進自治進程中的「悲哀時刻」。

拜登2日通過推特表示，雖然他支持華府自成一州(statehood)，「但不支持華府市議會不顧市長反對而提出的一些改變，包括放寬對劫車(carjacking)的懲處規定」，他表示若國會參院推翻華府市議會提案的決議通過，他將同意簽署。

華盛頓特區聯邦眾議員諾頓(Eleanor Holmes Norton)稱拜登的決定令人失望，「這是華府民眾在爭取自治的過程中的悲哀時刻」；華府市議員艾倫(Charles Allen)也說，華府「完全有能力自治」，「我們不是臣民，拒絕聯邦政府的干預和壓迫，也反對家長式的作風。」

艾倫說華府「刑法修訂提案」(Revised Criminal Code Act)急需立法通過，該提案已有兩次在華府市議會一致通過(unanimously passed)，內容包括擴大陪審團審判的權利，但市長包瑟(Muriel Bowser)擔憂這將導致地方法院不堪重負，因此在今年1月否決該提案。

本質上說，刑法(criminal code)規定犯罪行為的懲處標準，包括量刑，也對犯罪行為分類，此外也設定警察、律師、法院、監獄等執法人員和機構的工作準則。

華府的刑法自1901年首次起草至今，從未有實質性的更新，刑事司法專家表示該法非常過時，對當今社會不太適用，很多懲處犯罪的方法與現今不符，難免讓人困惑混淆，尤其像美國許多其他地區一樣，華府刑法對非裔群體的影響不公，作為首都，應修訂調整。

華府以民主黨人領導推動的刑事司法改革，在明尼蘇達州非裔青年佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸身亡後加快進度，不過持續受共和黨阻撓；艾倫批評共和黨人的阻礙「與法案無關，與改革的實質內容也無關」，只是為了反對而反對，導致華府更不安全也更不公平。

修訂的刑事量刑提案若通過，將在2025年生效，華府市議會在今年初推翻包瑟的否決權後，提出修改意見。

華府檢察長施瓦布(Brian Schwalb)表示，攔阻華府推進刑法量刑改革的決定和行為，是不尊重華府近70萬民眾的權益，也嚴重阻礙華府為自治所做的努力。

華府 拜登 共和黨

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