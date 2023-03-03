馬州大學公園市長 因兒童色情罪被捕

沃嘉納2015年上任大學公園市市長，此前擔任八年該市市議員。（市府提供）

馬州 喬治王子郡(Prince George’s County)警方表示，大學公園市(College Park)市長沃嘉納(Patrick Wojahn)被控多項兒童色情(child pornography)罪名，2日被捕，他已於1日提交辭職，2日立即生效。

執法人員表示，「國家失蹤和受剝削兒童中心」(National Center for Missing and Exploited Children)2月17日通知警方，發現喬治王子郡某一社交帳號裡有兒童色情內容，調查人員隨後發現該帳號屬於沃嘉納，其中許多影像內容在今年1月上傳。

沃嘉納被控數十項兒童色情罪名，2日被捕。（喬治王子郡警方提供）

探員2月28日搜查了沃嘉納在大學公園市的住處，收繳多部手機 、一個硬碟、一個平板和一台電腦，其中有大量兒童色情內容，47歲的沃嘉納3月2日被捕，現面臨40項「持有剝削兒童材料」罪、16項「分發剝削兒童材料」罪。

沃嘉納自2015年擔任大學公園市市長，此前當了八年該市市議員；大學公園市政府2日通過聲明公布沃嘉納的辭職，稱他1日晚下班後提交辭呈，2日立即生效，在選出新市長前，Denise Mitchell將臨時代理市長，該市將在未來65天內舉行特別選舉，勝選者將出任市長至2023年11月5日，屆時大學公園市將舉行新一屆市級選舉選出新任市長。

沃嘉納在辭職信中表示，雖然案件不涉及任何政府職員，但為社區民眾利益，也避免影響政府其他事務，他選擇立即辭職，目前「全面配合調查」。