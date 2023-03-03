遇亂流7傷 漢莎航空緊急降落杜勒斯機場

一架從德州 飛往德國 的漢莎航空(Lufthansa)班機，1日因突然遭遇嚴重亂流，多名乘客受傷，班機緊急降落在大華府的杜勒斯國際機場 (IAD)，七人送醫。

漢莎469航班1日從德州奧斯汀(Austin)起飛約90分鐘後，突然在田納西(Tennessee)上空約3萬7000呎高度經歷巨大震盪，班機因此緊急改道，在當晚9時10分降落於杜勒斯國際機場；華盛頓都會機場管理局(Metropolitan Washington Airports Authority)發言人克柏吉(Michael Cabbage)表示，多名乘客在亂流中受傷，最終有七人送醫。

漢莎航空聲明指出，該亂流是所謂的「晴空亂流」(clear air turbulence)，指不規則、隱匿、難以察覺的空氣擾動，典型的晴空亂流厚度約2000呎、長度十至20哩不等，有時候可能達50至100哩。

該班機上的乘客茲莫曼(Susan Zimmerman)說，當時她剛吃完飯，正準備去上廁所，「感覺風向突變，飛機一下上升了，隨後突降1000呎」，懷孕五個月的她表示「感覺就像坐雲霄飛車，碗盤全都飛到天花板，然後砸落，我的錢包也飛到身後。」

在亂流中，茲莫曼感受到飛機至少驟降兩次，聽到有人尖叫，也聽到玻璃破碎的聲音，「幸好多數乘客都平安無事，在某個瞬間我嚇破膽，以為我女兒即將要出生了。」

漢莎航空給茲莫曼提供一晚的酒店服務，並幫助她改簽機票，2日重新出發飛往德國。