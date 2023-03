馬州喬郡新法 租金年度漲幅禁逾3%

馬州喬治王子郡(Prince George's County)郡議會日前通過一項臨時法案,規定該郡一年內的房屋租金 漲幅不得超過3%,公共建築(public building)以及近五年內新建的物業則不受此限制。

喬治王子郡部分租客 日前反映,其房東 將每月房租提升400元甚至更多,導致生活壓力過大,郡議員歐里達(Krystal Oriadha)為保護民眾利益,提出控制租金漲幅的方案,並於2月28日在郡議會公聽表決。

有民眾在公聽會上表示,房東在短時間內通知漲房租,最多達800元,既沒有商量餘地,也沒有給租客提供充足的反應時間,非常不合理;郡議員貝格雷(Wala Blegay)也說,她父親的房租曾在一夜間翻倍。

房地產業者基本都反對此法案,但多數郡議員支持,最終還是通過,喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)也支持該新法;喬郡Mount Rainier市上周剛通過類似的穩定租金法案,該市市長伯尼特茲(Celina Benitez)也敦促郡議會通過全郡範圍的規定,讓整體租房市場更穩定。

根據該臨時法案,房東不得在一年內將租金調漲超過3%,喬治王子郡住房與社區發展局(Department of Housing and Community Development)、住房許可審查與執法局(Department of Permitting, Inspections and Enforcement)將在該法生效後的15天內通知房產業主及房東,首次違反此法者將罰款500元,之後每次罰款1000元。

政府運營管理的可負擔住房、公共建築,以及在近五年內新建、剛獲得租房許可證的建物,則不在此法管轄範圍。

喬治王子郡也在推動成立特別小組,研究永久控制房租漲幅的方案。