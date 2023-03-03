馬州喬郡新法 租金年度漲幅禁逾3%

馬州喬治王子郡(Prince George's County)郡議會日前通過一項臨時法案，規定該郡一年內的房屋租金 漲幅不得超過3%，公共建築(public building)以及近五年內新建的物業則不受此限制。

喬治王子郡部分租客 日前反映，其房東 將每月房租提升400元甚至更多，導致生活壓力過大，郡議員歐里達(Krystal Oriadha)為保護民眾利益，提出控制租金漲幅的方案，並於2月28日在郡議會公聽表決。

有民眾在公聽會上表示，房東在短時間內通知漲房租，最多達800元，既沒有商量餘地，也沒有給租客提供充足的反應時間，非常不合理；郡議員貝格雷(Wala Blegay)也說，她父親的房租曾在一夜間翻倍。

房地產業者基本都反對此法案，但多數郡議員支持，最終還是通過，喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)也支持該新法；喬郡Mount Rainier市上周剛通過類似的穩定租金法案，該市市長伯尼特茲(Celina Benitez)也敦促郡議會通過全郡範圍的規定，讓整體租房市場更穩定。

根據該臨時法案，房東不得在一年內將租金調漲超過3%，喬治王子郡住房與社區發展局(Department of Housing and Community Development)、住房許可審查與執法局(Department of Permitting, Inspections and Enforcement)將在該法生效後的15天內通知房產業主及房東，首次違反此法者將罰款500元，之後每次罰款1000元。

政府運營管理的可負擔住房、公共建築，以及在近五年內新建、剛獲得租房許可證的建物，則不在此法管轄範圍。

喬治王子郡也在推動成立特別小組，研究永久控制房租漲幅的方案。