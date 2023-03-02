華府稅收料持續縮水 免費公車或取消

首都捷運局此前推出Metrobus免費搭乘計畫，但近日首席財政官預計未來幾年稅收下降，考慮砍掉該方案。（記者張筠/攝影）

華府 首都捷運 局(WMATA)此前商定在今年7月推出免費公車計畫，民眾搭乘Metrobus無需繳費，但近日市府預計未來幾年稅收將持續減少，因此考慮取消免費公車服務，有官員批此舉將導致交通資源分配不均，侵犯民眾利益。

華府多年來稅收一直保持盈餘，但市府首席財政官在去年12月和今年2月的預測中均提到，因近期華府房地產發展低靡，通勤上班的民眾減少，每周五天進入市中心的人數有限，交通活力不足，此外，居高不下的利率也阻礙經濟發展，未來幾年市府收入將縮水。

市府首席財政官預測，2024財年收入將下降8100萬元，2025財年下降1億8300萬元，2026財年下降2億元；一般來說，市府會對收入做保守預測，最終大都會有盈餘，然而就目前趨勢看來，未來收入明顯將持續緊縮，因此考慮取消免費公車。

市長包瑟(Muriel Bowser)說，目前華府的財政仍堅強穩固，但必須要合理制定預算 ，重點規畫並投資那些關乎華府經濟復甦的領域。

華府市議會主席艾倫(Charles Allen)說，免費公車服務不能因此犧牲，這是推行華府交通資源平等的重要一步，「目標在今年夏天推行的方案，不能臨時被砍，此外市府稅收的規畫應由市議會決定，不屬於首席財政官的職權範圍。」

艾倫也擔心首席財政官對華府稅收過分悲觀會阻礙華府的各項建設，「(財政官)2022財年就低估了8億多元，而今年截至目前，又將新財年預算更新調高了1億2800萬元」，預測不夠準確，讓人難以信任。

首都捷運局去年12月一致通過的「免費公車計畫」並未獲得包瑟的簽字，因她認為市府不應該為非華府居民承擔公車費，但包瑟允許該計畫在沒有她的批准下繼續推進，目前該提案在等待國會審批。

該計畫除了Metrobus服務免票，還包括增加夜班車服務，在資源較匱乏的社區增加線路，預計每年耗資3200萬元，市議會計畫從常規預算中撥款部分支持此計畫。

Metrobus目前票價為每趟2元，這部分費用一直納入政府稅收，以支持華府各項基礎建設。