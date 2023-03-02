我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

華府稅收料持續縮水 免費公車或取消

記者張筠／華盛頓報導
首都捷運局此前推出Metrobus免費搭乘計畫，但近日首席財政官預計未來幾年稅收下降，考慮砍掉該方案。（記者張筠/攝影）
首都捷運局此前推出Metrobus免費搭乘計畫，但近日首席財政官預計未來幾年稅收下降，考慮砍掉該方案。（記者張筠/攝影）

華府首都捷運局(WMATA)此前商定在今年7月推出免費公車計畫，民眾搭乘Metrobus無需繳費，但近日市府預計未來幾年稅收將持續減少，因此考慮取消免費公車服務，有官員批此舉將導致交通資源分配不均，侵犯民眾利益。

華府多年來稅收一直保持盈餘，但市府首席財政官在去年12月和今年2月的預測中均提到，因近期華府房地產發展低靡，通勤上班的民眾減少，每周五天進入市中心的人數有限，交通活力不足，此外，居高不下的利率也阻礙經濟發展，未來幾年市府收入將縮水。

市府首席財政官預測，2024財年收入將下降8100萬元，2025財年下降1億8300萬元，2026財年下降2億元；一般來說，市府會對收入做保守預測，最終大都會有盈餘，然而就目前趨勢看來，未來收入明顯將持續緊縮，因此考慮取消免費公車。

市長包瑟(Muriel Bowser)說，目前華府的財政仍堅強穩固，但必須要合理制定預算，重點規畫並投資那些關乎華府經濟復甦的領域。

華府市議會主席艾倫(Charles Allen)說，免費公車服務不能因此犧牲，這是推行華府交通資源平等的重要一步，「目標在今年夏天推行的方案，不能臨時被砍，此外市府稅收的規畫應由市議會決定，不屬於首席財政官的職權範圍。」

艾倫也擔心首席財政官對華府稅收過分悲觀會阻礙華府的各項建設，「(財政官)2022財年就低估了8億多元，而今年截至目前，又將新財年預算更新調高了1億2800萬元」，預測不夠準確，讓人難以信任。

首都捷運局去年12月一致通過的「免費公車計畫」並未獲得包瑟的簽字，因她認為市府不應該為非華府居民承擔公車費，但包瑟允許該計畫在沒有她的批准下繼續推進，目前該提案在等待國會審批。

該計畫除了Metrobus服務免票，還包括增加夜班車服務，在資源較匱乏的社區增加線路，預計每年耗資3200萬元，市議會計畫從常規預算中撥款部分支持此計畫。

Metrobus目前票價為每趟2元，這部分費用一直納入政府稅收，以支持華府各項基礎建設。

華府 預算 捷運

上一則

提早兩周 華府櫻花預計22日至25日盛開

下一則

芝加哥11區區長將決選 華人選票成勝選關鍵

延伸閱讀

全美首購族最宜買房區 德州奧斯汀奪冠 華府墊底

全美首購族最宜買房區 德州奧斯汀奪冠 華府墊底
華府獨立電影節論壇開幕 19影片參展

華府獨立電影節論壇開幕 19影片參展
華府古籍欣賞 3.4談王安石及13個朝代

華府古籍欣賞 3.4談王安石及13個朝代
NBA／辛苦抗沒雙星的綠衫軍 哈勒戴40分率公鹿奪11連勝

NBA／辛苦抗沒雙星的綠衫軍 哈勒戴40分率公鹿奪11連勝
艾倫結褵15年再許婚誓 哈利王子夫妻見證

艾倫結褵15年再許婚誓 哈利王子夫妻見證

熱門新聞

董家父母與女兒董芷帆(中)。(Parker＋McConkie律所網站)

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

2023-02-24 10:07
搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

2023-03-01 18:45
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
德州公共安全廳長麥克羅27日稱，公共安全廳受騙，向一個針對德州亞裔的中國有組織犯罪集團，發送至少3000張德州駕照。(FOX 4）

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

2023-02-27 20:42
芝市長萊特福特(右)在任期間，指派李惠華(左)繼任前11區區長唐信職位，也催生了芝市議會有史以來第一位華裔區長。(本報檔案照片)

破40年紀錄 芝市長僅執政4年 萊特福特承認敗選

2023-03-01 09:26
示威者11日舉牌反對禁止中國人置產法案。(Getty Images)

提案禁止中國公民買房引爆抗爭 德州參議員喊卡

2023-03-01 22:21

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣