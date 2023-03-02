提早兩周 華府櫻花預計22日至25日盛開

潮汐湖畔七成櫻花綻放即為「櫻花盛開季」，預計今年將落在3月22日至25日期間。（記者張筠 / 攝影）

國家公園管理局(NPS)官員與華府 市長包瑟(Muriel Bowser)1日宣布，今年華府櫻花盛開季預計落在3月22日至25日期間，受到今年華府暖冬 影響，櫻花盛開季將比往年平均早兩周。

根據國家公園管理局的定義，華府潮汐湖畔(Tidal Basin)沿岸七成櫻花綻放即為櫻花盛開季；國家公園管理局官員羅納博德(Jeff Reinbold)表示，由於今年至今的氣溫比往年同期高，樹木生長規律可能被打亂，對花期的估計也會存在偏差，櫻花生長的各階段也可能因此長短不一。

櫻花從初開到盛開總共有六個階段：蓓蕾萌芽期(green color in bud)、小花初現(floret visible)、小花初開(extension of florets)、花梗伸展期(peduncle elongation)、白色蓬鬆期(puffy white)、盛開期；2月25日左右華府櫻花就已進入第一階段的萌芽期。

國家公園管理局的紀錄顯示，華府櫻花史上最早盛開是在1990年，當年3月15日就有逾七成櫻花綻放。

首都櫻花季文化節(National Cherry Blossom Festival)將在3月20日至4月16日舉行，活動包括長跑、櫻花遊行 、風箏節、文化表演等。