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馬州26％國中 去年評比成績因疫情下滑

記者張筠／馬州報導

馬州教育廳近日公布最新報告，高中生畢業率在新冠疫情期間變化微小，仍保持在較高水平，相比之下，國中生則受較大影響，近26%國中在2022年的評級比疫情前明顯下降，數學和英文水平達標的國中生明顯減少。

數據顯示，2022年馬州高中生畢業率為86.3%，比2021年下降約一個百分點，這屆2022年畢業的學生在2020年新冠疫情最嚴重的時候，正好為十年級，當時因學校關閉所有學生都被迫在家遠程上課。

馬州教育總監喬杜里(Mohammed Choudhury)說，雖然(該屆)學生們的學習環境存在許多不穩定性，「但結果顯示，他們的課業表現並沒有受太大影響，反映教師的專業性、對教學的熱愛和負責程度，以及學生、家長們的配合，仍能激發學生潛力，讓他們在疫期順利完成課業。」

按照族裔分類看，非裔學生在2022年畢業率略有增長，是畢業率唯一上升的族裔，其他族裔的畢業率多少有下降，其中印第安人學生(Native American)下降最明顯，跌幅近14%。

雖然高中畢業率受疫情影響不大，但國中生情況就大不相同，喬杜里說，新冠疫情導致許多學生無法專注，跟不上教學進度，也有很多孩子在學習中感到迷茫，這在國中生中表現非常明顯。

2022年馬州國中學校整體表現下滑，僅7%國中獲得最高評級(五星學校)，65%學校在三星或以下，且全州近26%國中2022年的評級比2019年下降至少一顆星；根據州府定義，若全校35%學生英文水平達標、13.1%學生數學達標，則該校可獲三星級；一星級學校為僅有6.3%學生英語達標、1.1%人數學達標。

疫情 馬州 教育總監

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