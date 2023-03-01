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全美首購族最宜買房區 德州奧斯汀奪冠 華府墊底

記者張筠／華盛頓報導
Bankrate近日公布「最適合首次購房都會區」榜單，德州奧斯汀奪冠，而華府都會區因就業增長慢、通勤時間長而墊底。（取自Bankrate網站）
Bankrate近日公布「最適合首次購房都會區」榜單，德州奧斯汀奪冠，而華府都會區因就業增長慢、通勤時間長而墊底。（取自Bankrate網站）

金融服務公司Bankrate近日公布「最適合首購族(first-time home buyers)買房都會區」榜單，華府一帶因就業機會增長慢、通勤時間長，綜合成績在全美50大都會區中墊底，此外疫情期間大華府的房價飆升，至今尚未完全落回正常水平，因此對首次購房的民眾相對不友好。

Bankrate根據四大標準衡量全美50大都會區的情況，包括房價與薪資水平、房產資源的緊俏程度、就業市場和工作前景、健康水平及文化多元性。

綜合結果顯示，全美最適合首次購房者投資的都會區，以德州奧斯汀(Austin)排名第一，該地區就業市場活絡，工作機會增長率達9%，居全美榜首；綜合排名第二、三的分別為密蘇里州的堪薩斯城(Kansas City)和北卡羅來納州的洛麗(Raleigh)都會區，這些地區可負擔住房資源較充足，地方經濟有活力，房產市場也比較沒有泡沫現象，堪薩斯城的住房可負擔程度排名全國第三，洛麗則在房產市場活絡單項中排名第一。

奧斯汀房產經紀委員會主席傑克森(Ashley Jackson)表示，從前奧斯汀只是一個小鎮，可負擔房產資源充足，在連鎖餐廳用餐在當地都稱得上是高級體驗，如今奧斯汀快速發展成一座新興城市，蘋果、亞馬遜、谷歌等科技巨擘紛紛在當地設立據點，加上德州大學(University of Texas)和豐富的音樂文化，奧斯汀近幾年吸引人潮流入。

2022年奧斯汀中等收入家庭的平均年收入上升至10萬300元，比十年前增長45%，經濟活絡也讓房價水漲船高，甚至比十年前翻倍，超過民眾的收入增長速度；不過房源充足，且房價已恢復到疫情前的水平，因此去年奧斯汀吸引許多首次購房者。

相比之下，華府都會區(華府-維州阿靈頓-亞歷山卓市)就業機會增長慢、上班通勤時間成本高，就業市場一項中評分較低，房產市場活絡程度也低於全美平均，因此在「適合首次購房」的都會區榜單中排名最後一名，不過大華府的健康水平及文化多元性單項排名全美前十。

在綜合排名中倒數幾名的其他都會區包括，麻州波士頓(Boston)、紐約市(NYC)、加州聖地牙哥(San Diego)以及河濱市(Riverside)。

就業 華府 房價

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