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報告：青少年心理健康醫療資源 供需失衡

記者張筠／華盛頓報導

近日「Academic Pediatric」公布的一份報告顯示，美國有越來越多兒童和青少年面臨心理和情緒問題，且程度嚴重，但由於許多地區沒有相關的心理醫療或諮詢服務，他們不得不尋求醫院急診室的幫助，間接導致醫療資源緊缺。

該報告指出，在新冠疫情期間，患有抑鬱、焦慮等情緒問題的兒童和青少年，鮮少向專業醫療機構求助，而是萌生自殘甚至自殺的想法，報告指出，造成此現象的一個主要原因是心理和情緒方向的專業諮詢資源稀缺，尋找適合的心理輔助機構常常需要幾周甚至數月，不少家長只好求助各大醫院的急診室醫護人員，幫助孩子擺脫情緒低潮。

如今雖然疫情趨緩，各地基本回歸正常生活，但年輕人們仍面臨各樣情緒問題和行為障礙，心理輔導的需求越來越高，但醫療資源增補速度趕不上，許多家庭仍向醫院急診室求助，但大華府的精神病學醫生薩菲亞(Yalda Safai)表示，急診室通常是幫助患者及時穩定健康狀況的地方，包括身體和心理健康，但並非長期解決心理或情緒問題的最佳醫療場所，「尤其這也會擠占其他更緊急的醫療進程和資源，建議家長盡量先求助家庭醫生」。

精神病學醫生史密斯(Patton Smith)表示，訓練心理諮詢師和醫護人員的過程很漫長，因此該領域一直面臨供需不平衡的挑戰，尤其新冠疫情後，民眾的社交生活被嚴重打亂，加上心理健康議題近幾年更受重視，越來越多人對自身和他人情緒更敏感，專業輔導的需求也水漲船高。

薩菲亞建議家長更留心觀察孩子的情緒，若有抑鬱、焦慮的跡象，可諮詢家庭醫生，或使用在線心理輔導資源，及時反應能避免不良情緒演變成心理問題；大華府乃至全美各地許多公校也在試圖增加心理專業人員，對青少年身心健康更重視。

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