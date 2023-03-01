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華府獨立電影節論壇開幕 19影片參展

記者張筠／華盛頓報導
華府第24屆獨立電影節論壇開幕，五天內將重點展映九部劇情長片和十部特色短片。（取自電影節官網）
華府第24屆獨立電影節論壇開幕，五天內將重點展映九部劇情長片和十部特色短片。（取自電影節官網）

華府第24屆獨立電影節論壇(DC Independent Film Forum)今(3月1日)拉開序幕，逾70名獨立電影製作人的作品將在未來五天放映，重點展映九部劇情長片和十部特色短片，部分電影製作人也將與觀眾見面交流。

獨立電影節論壇將持續五天至3月5日，開幕之夜首先放映的是馬州獨立電影人James Gossard的「Divine Instinct」，該片從藝術和精神層面思考時間和生命，是一部關於雕刻家Gary Spinosa的紀錄片，在樹林間過著類似隱居的生活的他，雕刻了許多出色作品。

3月2日周四將重點播映巴西導演Andre Sigwalt和Augusto Soares的「The Smoke Master」，該片內容與功夫相關，其中還有中國黑手黨元素；3月3日將展映一系列驚悚和恐怖電影，以Ellie Foumbi的「Our Father, the Devil」為代表。

周末兩天將有2023年入圍「獨立精神獎」最佳劇情片的「骨肉的總和(Bones and All)」、「媽的多重宇宙(Everything Everywhere All At Once)」，以及「塔爾(Tar)」、「沒有聲音的女人們(Women Talking)」。

周末也將放映多部動畫電影，包括在全球首映的Eric Boadelle執導「愛之城(City of Love)」，該片講述在歷盡千辛萬苦後主人翁努力重新適應社會生活的故事，有類似「搏擊俱樂部(Fight Club)」的感覺。

3月5日周日為電影節閉幕，放映影片包括Paul Daisuke Goodman執導的「No No Girl」，講述在美日裔家庭隱藏一個天大秘密的故事，此外還有Michael Rainin的「Run Raven Run」，描繪羅馬尼亞的吉普賽音樂文化。

電影節執行主任普利乍得(Deirdre Evans Pritchard)表示，獨立電影人在1999年開始才有機會發聲，在那之前他們很少有話語權，多數民眾對獨立電影也沒有概念，「不久前華府舉行了高中電影文化節，給新一代年輕人傳授動畫製作、電影拍攝的知識技能，讓他們興趣愛好有機會往更專業的方向發展，也讓公眾更了解影視製作的幕後過程。」

華府獨立電影節論壇詳情：https://bit.ly/41qwPtQ。

電影 華府 媽的多重宇宙

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