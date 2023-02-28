創新高 馬州米高梅賭場去年營收近9億

在內華達州之外，馬州米高梅賭場2022年的收入在全美排名第一。（記者張筠 / 攝影）

馬州 國家海港區(National Harbor)的米高梅(MGM)近日迎來第六周年，該賭場不僅是馬州博彩行業支柱，同時在全國範圍也是名列前茅的商業賭場，巴爾的摩-華盛頓都會區也是僅次於拉斯維加斯(Las Vegas)和亞特蘭大 市(Atlantic City)，在美國排名第三的博彩市場。

「美國博彩協會」(American Gaming Association)近日公布的報告顯示，馬州米高梅的老虎機和桌面遊戲2022年總收入8億8446萬元，比2021年增長15%，收入占馬州去年博彩行業收入的逾43%；米高梅現在也提供體育博彩服務，去年這部分收入約1100萬元。

在內華達州 (Nevada)之外的地區，米高梅2022年收入在全美排名第一名，因其地理位置優越，每年吸引大量遊客，附近商家、餐廳、酒吧和零售商也人來人往，非常有競爭力，此外特殊節日該賭場也會舉辦特色活動，包括農曆新年的亞裔展覽等。

米高梅相鄰的Gaylord國家景區與會展中心，以及米高梅內的旅館，共有超過308間套房，馬州國家海港區因此成為長短期旅客的優先選項。