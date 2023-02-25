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美京蔡家武館、採雲團 白宮舞獅賀年

馬州訊
拜登、第一夫人吉爾與「採雲舞獅團」。（CCACC提供）
拜登、第一夫人吉爾與「採雲舞獅團」。（CCACC提供）

拜登政府今年1月舉行首次農曆新年招待會，美京華人活動中心(CCACC)武術教師蔡順當、採雲舞獅團創辦人伍福廷帶領舞獅團隊到白宮表演，為這場集結了拜登、第一夫人吉爾和眾多亞裔嘉賓的盛會增添看點。

舞獅是中國民間傳統喜慶表演，獅子被視為驅邪避害的吉祥瑞物。舞獅的每一位表演者都需要練習基本站姿、體能鍛鍊、敏捷性、上半身協調能力和情境意識，在高級的舞獅中，還要運用雜技，且舞獅是能真正體現團隊合作的體育項目，也需要舞獅表演者與打擊樂手齊心配合。

拜登為舞獅表演喝采。（CCACC提供）
拜登為舞獅表演喝采。（CCACC提供）

為發揚中華武術文化，蔡順當和伍福廷每周都會在維州和馬州教授兒童及年輕人傳統的中國功夫。蔡順當有逾28年教學經驗，多年來與來自澳洲的師傅B Lee、英國的武術大師L.Au Yeung、ShiHeng Sheng、Y.Lee和D.Sung學習傳統功夫，現已達高級教練級別。

在武術生涯蒸蒸日上之時，他毅然選擇到美京華人活動中心成立「蔡家武館」，將傳統武術和舞獅技藝傳承下去。

同樣到白宮表演的還有維州的「採雲舞獅團」，該團隊成立於2012年，義務的在大華府表演，創始人兼隊長伍福廷與蔡順當有相同信念；他們對在白宮表演非常榮幸，認為在提升華裔形象、服務大華府社區，促進中西方文化交流，推廣中華傳統文化等方面，有義不容辭的使命。

白宮 拜登 華人

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