大華府春季活動主題多元 精采登場

「安陽：中國古代王城」特展將持續至明年4月28日。（國家亞洲藝術博物館提供）

大華府春季活動陸續登場，包括中國安陽歷史、蘭花特展以及航空科技論壇等，主題多元、內容豐富。

1.國家亞洲藝術博物館 「安陽：中國古代王城」特展

「安陽：中國古代王城」特展2月25日啟動，邀請民眾了解3000年前商王朝的藝術成就，這是美國境內首次舉辦以「安陽殷墟」為主題的大型展覽，也是慶祝國家亞洲藝術博物館百周年的系列展覽之一。特展中有200多件文物，從文字、禮儀、祭祀、墓葬等方面展示古代中國商朝的考古成果。本次特展由亞洲藝術博物館中國古代藝術策展人衛其志(Keith Wilson)籌辦，展覽兩個主題為：中國考古實踐的演變，以及商朝物質、社會和經濟文化的重要發展。展覽將至明年4月28日為止。地址：1050 Independence Ave SW, Washington, DC 20560。詳情：https://s.si.edu/3EAbMLQ。

國家植物園蘭花特展已開放，持續至4月30日。（取自國家植物園官網）

2.華府國家植物園 蘭花特展

國家植物園(US Botanic Garden)現舉行「探索蘭花世界」特展，整個溫室中有數以千計的蘭花盛開。這座植物園可謂國會的後花園，溫室裡有逾4000種植物，共八個展示區，室外還有大片花園，其中包括第一夫人噴水池、玫瑰花園、秘密花園等特色景點。國家植物園也提供以蘭花為主題的教育機會，包括護理栽培課程、蘭花保護講座等。活動截至4月30日，植物園每天免費開放，地址：100 Maryland Ave SW, Washington, DC 20001。詳情：https://bit.ly/3m5rmbN。

3.太空 總署「航空創新與技術轉型」論壇

為期三天的線上論壇將在2月28日拉開序幕，主要探討航空業的未來轉型，演講者包括美國太空總署副署長卡巴納(Bob Cabana)、太空總署華府總部航空研究副局長皮爾斯(Robert Pearce)等，帶領參與者了解太空總署的科學創新、航空工作，及先進飛行器的未來轉型等，此外也會探討拜登政府應對氣候變化的努力。詳情：https://go.nasa.gov/3EzX5rP。