華府國際佛光會兒童夏令營 開放報名

華府 國際佛光會近期推出系列活動，並開放兒童夏令營報名，各活動詳情可在每周二至周日上午11時至下午4時致電(240)243-6955。

環保剪樹藤：3月4日上午9時至11時在Falls Church公園，響應維州 政府的環保活動，邀請民眾加入義工行列。

成人太極拳班：3月17日起每周五上午10時30分至11時50分，共八期課，教師謝榮宏將指導楊氏太極拳103式，每人40元。

三好兒童夏令營：6月26日至6月28日共三天，每天上午9時30分至下午4時，歡迎六至九歲兒童參加，夏令營以「做好事、說好話、存好心」為主旨，教導孩子生活規範，此外還有快板順口溜提升中文能力，功夫、溜溜球等活動提升體能，科學探索遊戲啟發兒童學識，國畫書法 美勞激發藝術潛能。3月31日前報名每人210元，4月1日以後為225元(含午餐、點心和教材)。

三好兒童藝術營：6月29日至6月30日共兩天，每天上午9時30分至下午4時，歡迎六至九歲兒童參加，以教導國畫、書法等藝術為主，也安排趣味遊戲、美勞和戶外活動。每人150元(含午餐、點心和教材)。

同時報名兩個夏令營有優惠。營會地址：328 Main St. 2nd Floor，Gaithersburg，MD20878。