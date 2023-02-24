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推介櫻花季 華府櫻花觀光巴士周末上路

記者張筠／華盛頓報導
華府的櫻花巴士將於26日啟程，從波士頓一路南下途徑三座城市，沿途推介華府櫻花季文化節，最終3月1日到達華府。（取自櫻花季文化節官網）
華府的櫻花巴士將於26日啟程，從波士頓一路南下途徑三座城市，沿途推介華府櫻花季文化節，最終3月1日到達華府。（取自櫻花季文化節官網）

華府市長包瑟(Muriel Bowser)22日宣布，一輛45呎長的「櫻花觀光巴士」(Cherry Blossom Tour Bus)本周末(26日)將從波士頓出發，一路沿著美國東北海岸南下，途徑紐約市、費城、巴爾的摩市，最終在3月1日抵達華府，啟動華府2023年的「櫻花季文化節」(National Cherry Blossom Festival)。

華府一年一度的櫻花季文化節將於3月20日開幕，持續至4月16日。（取自櫻花季文化...
華府一年一度的櫻花季文化節將於3月20日開幕，持續至4月16日。（取自櫻花季文化節官網）

這輛以櫻花盛開為主題的五大城市巡遊巴士將載著華府觀光旅遊機構Destination DC、Events DC，以及華府大都會餐飲協會(Restaurant Association of Metropolitan Washington)等組織的成員，到各大城市推出櫻花季的體驗活動，包括藝術展覽、現場音樂、美食飲品等。

櫻花巴士將在3月1日上午11時抵達華府市中心，包瑟將和國家公園管理局(NPS)官員一同宣布今年櫻花季文化節的細節；包瑟表示，今年推出觀光巴士的一個重要目標，是讓美東各大城市民眾在新冠疫情後重新願意到訪華府，吸引各地遊客今春來華府旅遊。

華府2023年的櫻花季文化節將於3月20日開幕，持續至4月16日，活動包括「粉紅派對」(Pink Pie Party)、櫻花與日本藝術詩歌節、櫻花長跑、風箏節、音樂晚會、櫻花遊行等。詳情：https://bit.ly/2F7ye0d

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