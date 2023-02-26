波特那&蘇爾律師事務所　專精DUI/DWI醉酒駕車案件

波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。

波特 那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府 25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南 語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家探討有關DUI/DWI 醉酒駕車。

假如您被警察欄下來，因為DUI/DWI (醉酒駕車)，請與有經驗DUI醉酒駕車律師立刻聯絡，因為醉酒駕車屬嚴重違例 (criminal offense)，一經判決，將會有很重的懲罰。一位有經驗的律師，在法庭上可以指導你，或能夠替您找到可能的辯護，使您能緩和或減輕您的罪名，或在有些案件上，有經驗的律師能讓這案件宣告無罪、無罪開釋或得以取銷。

醉酒駕車在開庭前，積極主動會對法官的判決有幫助，積極主動參與相關治療課程，可以向法官顯示你對自己魯莽行為，積極承擔責任並正在努力改正，需要注意是：你需要向治療評估員提供所有關於以往治療和酒後駕駛車指控的信息，若刻意隱瞞這些信息，會影響法官對你的印象，法官對酒後駕車案的審判一般都非常重視。

波特那律師與蘇爾律師服務華府多年，有記錄證實是華府最成功的醉酒駕車辯護律師之一。波特那律師瞭解若您一旦定罪，被掛上醉酒駕車的罪名，後遺症不容忽視。直接或間接的後果包括坐牢、嚴重的罰金、工作上可能記過或被開除解僱、或政府頒發的安全、忠貞調查會被取消；假若您是非法居民，或您拿的是來美國的臨時簽證，還有可能會被遞解出境。

幫DUI醉酒駕車辯護超過三十餘年的波特那律師與蘇爾律師，在 Yelp and Avvo上有極佳的五星級口碑，客戶感謝律師群不懈怠的努力，幫助客戶澄清名譽，這些也只有在有經驗，對DUI醉酒駕車有十足信心的律師，才能幫到您。波特那律師事務所擁有最有經驗和能力的法律團隊，能迅速的處理您的官司。

波特那律師與蘇爾律師乃國家科學院刑事辯護律師協會成員，時代雜誌公認的卓越刑事辯護律師，排名前十名的卓越刑事辯護律師，服務華府多年，已經為無數被控DUI醉酒駕車者，取得了應該得到的合理賠償。

如果您或您所愛的人涉及DUI/DWI醉酒駕車，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，請立即致電：馬州：240-345-3150；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。