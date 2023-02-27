誰在操縱命運(一)摘錄盧台長講述於觀音堂

盧軍宏台長

古往今來有多少人發出這樣的喊聲“我要扼住命運的喉嚨”，又有多少人經過幾多努力之後，終於在命運前低下了頭，放棄了拼搏。有網友在來信中表示：“看了《了凡四訓》後變得更加消極了，既然我的命運都是定好的，我努力還有什麼用呢？該來的總會來，不該來的努力也沒用。”人間的多少悲劇都被歸結到命運二字上，似乎命運是造成人間種種痛苦的根源。我們把事業的低谷、愛情的失意、孩子的病痛、家庭的糾紛等等，簡單地推到命運的頭上，似乎我們就真的成了無辜的被命運作弄的受害者，我們真的對所發生的一切沒有責任，沒有能力改變這一切嗎？實際上我們才是自己命運的真正譜寫者，也只有我們自己才能改變它。命運是整個輪迴過程中在今生的片段，每投入一次輪迴，我們就像開始了一部新的舞臺劇，在新的環境中進行了角色轉換後，依照著我們自己編寫的劇本，忘記了我們自己所編的一切，機械地按照劇本的要求演下去。

命運的基本法則

命運就是今生的應受果報串起來形成的一條路。輪迴也好，命運也罷，它的運行只依照兩個基本法則，周而復始，無餘眾生悉被納入其中。這兩個法則是輪迴的根本依據，在其面前，眾生一律平等無有差別。

其一就是宇宙第一定律：因果定律，也是大家所熟知的有因必有果，種瓜得瓜，種豆得豆。因果定律是恒河沙三千大千世界都要遵循的一個鐵律，沒有任何力量可以阻斷因果關係的迴圈。所以今天你對婆婆不好，種下惡因，來世有可能你就會夫妻關係不好，得到惡果；前世殺生太多，今世就有了病痛纏身……同時因為種下了因，那麼就必然要結果，哪怕是超級力量也不能憑空在果沒有形成的時候將其抹掉。所以如果你前世做了很多壞事，應得血液病的果報，那麼沒有任何力量可以阻止其發生。即使你得到超級力量的垂青，替你擋了今生的惡報，那麼來生你也一定要還。當然如果有人或其它力量願意替你扛這個果，這又涉及到你的福報，另一份因果，演算法雖然複雜，但一樣遵循著因果定律，而且最終你種的因應得的果是一定要結的。

其二就是天理。天理迴圈，報應不爽，並不是簡單地說說而已。天理實際上是一套管理制度，詳細地規定了什麼因得什麼果，多少因得多少果，什麼時刻得果。天理不但規定著個人的因果報應，也規定了一個地區，一個朝代，一個國家甚至一個世界的因果報應。天災人禍就是共業所造的惡之果報，溫室效應就是一個最好的例子。一切都在天理的範疇之內。

所以一個人在某一刻做了一件壞事，動了一個惡念，依照天理會立刻自動排列所應得的果報，然後轉化成業障定於下一世的某年某月某天發生；同樣，善事和功德也一樣會自動排列到某一特定時刻得福報。

所以我們每一刻的所思、所念、所為種下的因，依照天理的規定自動轉化成按得報時刻順序而排列好的果，這條線連起來就形成了下一世的“命運”。很多時候我們並沒有幹什麼好事壞事，排列中就有許多接近空白的地方，這就是為什麼我們總是覺得一生中有太多的時間都在等待——等待上學，等待考試，等待畢業，等待遇到心儀之人，等待事業的轉折，機會的到來，等待孩子出生……無盡的等待，荒廢了時日，荒廢了人生。

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