嫌太吵 維州男投毒鄰居小狗被控罪

迪斯摩爾家的三隻小狗。（迪斯摩爾提供）

維州 亞歷山卓市(Alexandria)男子羅曼諾(John Romano)因厭煩鄰居迪斯摩爾(Heather Dinsmore)的寵物狗太吵，本月稍早趁迪斯摩爾一家出遠門期間向他們院子投毒，試圖毒害小狗們，所幸迪斯摩爾從監控中及時發現，羅曼諾21日被捕，被指控企圖殺害動物的一級輕罪。

羅曼諾家住亞歷山卓市，他因鄰居的三隻小狗們經常吠叫，心生厭惡之情，因此趁該鄰居一家6日帶著小狗們出遠門期間，往鄰居家院子投毒。

然而這一切被迪斯摩爾察覺，她通過家中的Ring攝像，發現羅曼諾曾拿著一包可疑的東西，分幾次往她家院子丟東西，「看到這一切我實在震驚不已」，迪斯摩爾的丈夫立即從新澤西州 趕回家，並向執法機構報案，亞歷山卓市動物保護聯盟(Animal Welfare League of Alexandria)後來發現，羅曼諾向迪斯摩爾家丟了許多帶有老鼠藥的肉塊。

根據亞歷山卓市法庭文件，羅曼諾21日因此被捕，被控「企圖殺害家禽或動物」的一級輕罪。

迪斯摩爾家的三隻小狗都平安無事，她表示他們一家人從未和羅曼諾說過話，但羅曼諾給他們留了一封信，在信中道歉，承認自己丟了有毒的肉，表示自己的行為非常「錯誤、無理也很愚蠢」，同時在信中解釋他「長時間忍受小狗們的狂吠亂叫，實在很受不了，但這也不是(我投毒的)藉口。我應該與你們溝通，我對自己的行為非常後悔也很抱歉。」