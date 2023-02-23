出示疫苗卡欠約束力 華府接種率無明顯變化

新冠疫情嚴重期間，華府實行室內疫苗政策，規定民眾進入商家或到餐廳用餐前須出示接種證明。（記者張筠 / 攝影）

新冠疫情 期間，華府 等許多大城市都實行「室內疫苗 政策」(indoor vaccination mandate)，要求民眾進入商家要出示疫苗證明，試圖以此提高接種率，減少病例，不過近日一份研究報告顯示，此類政策對提升接種率的效果不顯著，因未打疫苗的民眾可到相鄰城市用餐、消費，該疫苗政策幾乎不影響民眾打疫苗的決定。

該調查報告由喬治梅森大學(GMU)在內的三所大學發起，研究華府、紐約市、費城、洛杉磯等大城市，在疫情期間要求民眾進入室內商家、餐廳必須出示疫苗證明的規定，對防疫是否有明顯效果，部分公司甚至要求職員必須接種疫苗才可繼續實體上班。

喬治梅森大學研究學者梅洛(Vitor Melo)說，類似規定的初衷是要提升新冠疫苗接種率，從而達到抑制病例增長，降低重症和死亡率的目標，不過對比研究顯示，這類規定的效果不大。

「新冠病例數量並未受影響，死亡人數也沒有明顯變化，此外沒有充分證據顯示接種人數因該規定而增多」，梅洛承認，這類規定對不接種疫苗的人有一定影響力，他們不能進到具體商家消費，但這似乎不足以讓他們改變想法。

梅洛說，室內疫苗規定的效果之所以不顯著，主要是因各大城市自行定規，沒有統一的要求，對民眾的束縛力不足，「不願接種疫苗的民眾不能在華府商家消費，但可以到相鄰的維州阿靈頓(Arlington)或馬州其他郡市，躲避疫苗接種規定的成本不大，不足以束縛民眾的日常生活，因此效果不佳。」

梅洛舉例稱法國實行全國範圍的室內疫苗政策，效果顯著，「若美國也從聯邦層面統一規定，預計接種率會明顯提高，但此情況幾乎不可能在美國發生。」