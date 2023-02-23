馬州紀念孫中山逝世98年 翁履中3月12日演講

大華府 地區五個藍營社團將在3月12日下午3時至5時30分，在馬州 舉行「國父孫中山逝世98年紀念會」，邀請博士翁履中主講「守護台海和平：美中對抗下的艱難選擇」；大華府地區三民主義大同盟也將在當天舉行秘書長交接儀式，劉金萍將接棒何瑞恩出任秘書長。

翁履中今年2月初在休士頓成立「台海和平論壇智庫」，他是淡江大學學士、碩士，後在美國德州 大學達拉斯分校攻讀政治學碩博士，是美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授，兼全球拓展合作計畫主持人，專研國際政治經濟發展與政治相關的議題，他常以講座、訪問、投書等方式向民眾分享經驗，是目前學術領域及政治研究中最活躍的時事評論員之一。

翁履中現任全美台灣同鄉聯誼會草根外交委員會執行長，與美國國會政策圈人士互動頻繁，也在全美各地推動台灣與美國非官方的交流。

活動由三民主義大同盟、黃埔同學會、華府榮光會、國民黨美京分部、新黨之友會合辦，講座完全免費，可向五個合辦單位報名登記，前100名登記者有機會獲得一份點心盒。活動地點為馬州新財神大酒樓(16515 S Frederick Ave, Gaithersburg, MD 20877)。