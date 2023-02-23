華府冰雪活動Ice Yards 2月25日登場

華府 第九屆冰雪活動「Ice Yards」將於25日登場，帶來「冰塊疊疊樂」、冰雕展、滑雪 模擬等特色遊戲，此活動旨在為「華府特殊奧運 會」(Special Olympics in DC)籌款，為全市2500多名有智力障礙的兒童和成年人提供體育教育和運動競技機會。

今年冬季大華府異常溫暖，許多民眾感嘆沒有降雪就毫無冬天的感覺，Yards Park的年度冰雪活動將及時提供人們「感受寒冷」的機會；位於「國民球場」(Nationals Park)和Navy Yard附近的Yards Park每年舉行冰雪活動「Ice Yard」，整個場館將變為「冬季樂園」，提供模擬滑雪、投擲斧頭、冰壺體驗等冬季特色遊戲及運動，此外還有適合拍照留念的冰雕展。

國家氣象局的預報顯示，25日華府氣溫會顯著降低，預計最高僅有華氏43度，「剛好與冰雪活動相呼應」，「Ice Yards」活動營銷主任弗雷迪克(Jill Fredrick)表示，當天在Anacostia河邊的甲板上也將設一個室外泳池，穿著特色戲服的人員將帶來表演。

弗雷迪克說，「Ice Yards」活動門票每人15元，其中五元會直接捐給「華府特殊奧運會」；活動25日下午1時持續至4時，現場有音樂表演，附近商家也將帶來特色美食及飲品。活動詳情及門票可登錄：https://bit.ly/3Z9SzIA。