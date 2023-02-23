我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

華府冰雪活動Ice Yards 2月25日登場

記者張筠／華盛頓報導

華府第九屆冰雪活動「Ice Yards」將於25日登場，帶來「冰塊疊疊樂」、冰雕展、滑雪模擬等特色遊戲，此活動旨在為「華府特殊奧運會」(Special Olympics in DC)籌款，為全市2500多名有智力障礙的兒童和成年人提供體育教育和運動競技機會。

今年冬季大華府異常溫暖，許多民眾感嘆沒有降雪就毫無冬天的感覺，Yards Park的年度冰雪活動將及時提供人們「感受寒冷」的機會；位於「國民球場」(Nationals Park)和Navy Yard附近的Yards Park每年舉行冰雪活動「Ice Yard」，整個場館將變為「冬季樂園」，提供模擬滑雪、投擲斧頭、冰壺體驗等冬季特色遊戲及運動，此外還有適合拍照留念的冰雕展。

國家氣象局的預報顯示，25日華府氣溫會顯著降低，預計最高僅有華氏43度，「剛好與冰雪活動相呼應」，「Ice Yards」活動營銷主任弗雷迪克(Jill Fredrick)表示，當天在Anacostia河邊的甲板上也將設一個室外泳池，穿著特色戲服的人員將帶來表演。

弗雷迪克說，「Ice Yards」活動門票每人15元，其中五元會直接捐給「華府特殊奧運會」；活動25日下午1時持續至4時，現場有音樂表演，附近商家也將帶來特色美食及飲品。活動詳情及門票可登錄：https://bit.ly/3Z9SzIA。

華府 滑雪 奧運

上一則

北美現代汽車首支原創亞裔市場廣告「我的親人，我的女婿」

下一則

強化安全 芝加哥公校花7630萬加裝攝像機

延伸閱讀

台美國安會談 國務院亞太助卿：持續與台灣定期往來

台美國安會談 國務院亞太助卿：持續與台灣定期往來
華府Lululemon遭破門 盜走價值4340元商品

華府Lululemon遭破門 盜走價值4340元商品
「他們在造艦時使用奴工」 海軍部長稱美造艦能力跟不上解放軍

「他們在造艦時使用奴工」 海軍部長稱美造艦能力跟不上解放軍
華府公校師生 2月底返校須新冠陰性檢測證明 避免病毒擴散

華府公校師生 2月底返校須新冠陰性檢測證明 避免病毒擴散
華府爭取自成一州 力推特色車牌

華府爭取自成一州 力推特色車牌

熱門新聞

一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16

結過5次婚 48歲女涉殺夫 警追查4年前另一前夫命案

2023-02-18 12:40
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

駐芝中領館：密州大2中槍中國留學生已脫離險境

2023-02-16 08:57

超人氣

更多 >
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相
在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路
「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛
台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資

台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資
佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡