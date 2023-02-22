華府爭取自成一州 力推特色車牌

華府 包瑟(Muriel Bowser)政府和許多維權團體，為爭取華府成為美國第51州的想法和動作持續不斷，日前華府汽車管理局(DMV)更宣布將推出印著「我們要求自成一州」(We Demand Statehood)字樣的車牌，藉此加強表達華府想自成一州的訴求。

當前華府車牌的標準字樣為「終止沒有話語權的收稅(End Taxation Without Representation)」，以此指代華府當前在國會沒有投票權，卻要像其他50州一樣繳稅的處境，市長包瑟上台後，持續推動要求華府自成一州，如今市府車管局 計畫推出新車牌加強發聲。

市府表示，市議會上月就提交新車牌的提案，目前車管局正在審核，預計今年10月前夕發行；不過市議會早在2016年就曾通過類似提案，主要因為當前的車牌標語不夠簡潔有力，新設計的標語將加強表達華府自成一州的訴求，且將此特別車牌定價為51元，以此象徵華府成為第51州，但當時車管局沒有及時處理該提案。

2016年華府車管局不僅沒有處理關於「自成一州」的車牌，其他許多新設計也未獲回應，包括旨在提升自行車安全意識的設計、以及向女性老兵致敬的設計等，後來這兩種特色車牌分別在去年夏天和2018年發行。

不過，華府要成功自成一州的可能性非常小，雖然相關提案已遞交國會參、眾兩院，但共和黨人主導的國會參院基本不可能通過；華府立法者日前要求總統拜登 在其官方豪華轎車，使用華府當前的「終止沒有話語權的收稅」車牌，但遭拜登否決，不過，拜登表示支持華府自成一州。