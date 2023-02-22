我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

影／佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

華府爭取自成一州 力推特色車牌

記者張筠／華盛頓報導

華府包瑟(Muriel Bowser)政府和許多維權團體，為爭取華府成為美國第51州的想法和動作持續不斷，日前華府汽車管理局(DMV)更宣布將推出印著「我們要求自成一州」(We Demand Statehood)字樣的車牌，藉此加強表達華府想自成一州的訴求。

當前華府車牌的標準字樣為「終止沒有話語權的收稅(End Taxation Without Representation)」，以此指代華府當前在國會沒有投票權，卻要像其他50州一樣繳稅的處境，市長包瑟上台後，持續推動要求華府自成一州，如今市府車管局計畫推出新車牌加強發聲。

市府表示，市議會上月就提交新車牌的提案，目前車管局正在審核，預計今年10月前夕發行；不過市議會早在2016年就曾通過類似提案，主要因為當前的車牌標語不夠簡潔有力，新設計的標語將加強表達華府自成一州的訴求，且將此特別車牌定價為51元，以此象徵華府成為第51州，但當時車管局沒有及時處理該提案。

2016年華府車管局不僅沒有處理關於「自成一州」的車牌，其他許多新設計也未獲回應，包括旨在提升自行車安全意識的設計、以及向女性老兵致敬的設計等，後來這兩種特色車牌分別在去年夏天和2018年發行。

不過，華府要成功自成一州的可能性非常小，雖然相關提案已遞交國會參、眾兩院，但共和黨人主導的國會參院基本不可能通過；華府立法者日前要求總統拜登在其官方豪華轎車，使用華府當前的「終止沒有話語權的收稅」車牌，但遭拜登否決，不過，拜登表示支持華府自成一州。

華府 車管局 拜登

上一則

馬州口吃男孩 「做我自己沒關係」書寫經歷

下一則

華府公校師生 2月底返校須新冠陰性檢測證明 避免病毒擴散

延伸閱讀

繼拜登訪烏後王毅訪俄 俄烏衝突反映美中劍拔弩張的政治角力

繼拜登訪烏後王毅訪俄 俄烏衝突反映美中劍拔弩張的政治角力
俄烏戰是未料危機 卻讓拜登大展外交願景

俄烏戰是未料危機 卻讓拜登大展外交願景
拜登、普亭演說拚場 白宮指拜登會聽普亭咨文內容

拜登、普亭演說拚場 白宮指拜登會聽普亭咨文內容
拜登突閃電訪烏克蘭 會澤倫斯基加碼5億軍援

拜登突閃電訪烏克蘭 會澤倫斯基加碼5億軍援
拜登閃電現身基輔揭祕 不搭慣用總統專機 波蘭轉搭火車

拜登閃電現身基輔揭祕 不搭慣用總統專機 波蘭轉搭火車

熱門新聞

一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
新型犯罪手法，公寓遭故意停電，女子到室外查電箱，險遭擄走。(CPS Energy臉書)

半夜只有她家停電 德州女外出查看險遭綁架

2023-02-14 18:29
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16

結過5次婚 48歲女涉殺夫 警追查4年前另一前夫命案

2023-02-18 12:40

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆