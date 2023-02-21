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費郡公校獲1350萬經費 升級心理健康服務

記者張筠／維州報導
費郡公校計畫增聘逾588名全職諮商師，此外還有近185名在校心理醫生，和185名社會工作者。（費郡公校系統提供）
費郡公校計畫增聘逾588名全職諮商師，此外還有近185名在校心理醫生，和185名社會工作者。（費郡公校系統提供）

維州最大的費郡公校系統(FCPS)近日獲得聯邦政府提供的1350萬元「心理諮商獎勵」(grant)，預計未來五年內增聘諮商師、社會工作者及心理醫生，升級學校的心理健康服務，解決兒童和青少年在疫後日益嚴重的心理壓力和情緒問題。

聯邦疾病防治中心(CDC)和「避免青少年風險行為」(Prevention's Youth Risk Behavior)調查結果顯示，新冠疫情後公校的兒童和青少年，普遍面臨不同程度的心理壓力，有心理健康問題的人數也比往年多。

此外近兩成的青少女過去一年曾被性暴力，七分之一人曾被強制發生性行為，越來越多孩子因安全顧慮而不願到學校上課，還有許多學生表示曾遭受網路霸凌，報告指出各地學校的心理輔導和行為治療需求提升，因此聯邦政府決定給各地公校提供補助。

費郡公校教育總監雷德(Michelle Reid)在公校教委會上表示，學生們只有在身體、心理都感到安全的情況下才能有最好的學習表現。

費郡公校系統已為全郡588.5名全職諮商師、184.5名全職社會工作者，以及184.5名在校心理醫生等編列了預算，其中一些職位包括兼職崗位，因此以學校為基礎的心理健康服務人員的實際數量更多。不過，目前該學區面臨與全國其他學區一樣的情況，那就是招募駐校專業心理諮商與醫師的競爭非常激烈。

「心理健康專業人員不僅對學生成長和學習非常必要，同時也對教師們有很大支持」，雷德表示，當專業諮商師能幫助學生排解情緒時，教師們便能更好的集中於授課，工作壓力降低，教學效率也能提升，目前該郡有多個心理相關工作的空缺可以填補，但她沒有提供準確數字。

教育部決定在未來五年內給費郡公校系統提供1350萬元的「心理諮商獎勵」，協助費郡學校招聘專業人員，補貼薪資，並擴大招募範圍；雷德尚未表示，一旦聯邦政府的獎勵計畫到期，費郡公校系統將如何維持這部分人員，「目前考慮為學生和教師們提供有針對性且及時的心理健康服務，並平衡每名專業服務者的工作量。」

費郡公校系統將從下個月開始招聘心理健康服務人員，目前該公校系統已啟動新學年的教師招聘。

公校 心理健康 聯邦政府

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