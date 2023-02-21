林肯紀念堂修繕工程今春啟動 2026年完工

林肯紀念堂在第一次世界大戰期間修建。（國家公園管理局提供）

華府林肯紀念堂(Lincoln Memorial)的翻新工程即將啟動，耗資6900萬元的修繕翻新計畫，預計在2026年完成，剛好在美國獨立250周年時以全新面貌與公眾見面，此外還有沉浸式博物館 且 紀念品書店 也將擴大。

該翻新擴建計畫由國家公園基金會(National Park Foundation)和投資家魯賓斯坦(David Rubenstein)支持，國家公園管理局20日宣布此修繕、翻新及擴建計畫，林肯像本身將不會有過多變化，工程將主要集中於地下室的改造。

全新的地下博物館將位於名叫「undercroft」的洞穴區域內，共有1萬5000平方呎，混凝土牆和地板呈現歷史厚重感，訪客可在落地玻璃展廳內回顧重要歷史事件，了解整座林肯紀念堂的來龍去脈，部分柱子上還有歷史塗鴉，據國家廣場及公園管理局總監雷博德(Jeff Reinbold)介紹，這些圖畫很可能是1800年代後期建築工人繪製的。

翻新後的林肯紀念堂及博物館內，將展示帶有塗鴉的石柱，據悉是1800年代工人所畫的圖樣。（國家公園管理局提供）

林肯紀念堂在第一次世界大戰期間修建，「當時世界正在分裂，紀念堂本身也承載了許多歷史運動的意義」，修繕後民眾將有機會更深入了解歷史，博物館也將用視聽媒介還原「Marian Anderson音樂會」、「華盛頓遊行 」(March on Washington)，以及全美各地的抗議活動和不同形式的公民運動。

雖然該紀念堂主要是為紀念林肯(Abraham Lincoln)，但翻新後的紀念堂和博物館將帶領民眾進一步認識著名的黑人女低音Marian Anderson、馬丁路德金等「塑造美國歷史和該紀念堂」的重要人物。

雖然紀念堂主要是為紀念林肯，但未來民眾將在此認識更多與美國歷史相關的重要人物。（國家公園管理局提供）

國家公園管理局(NPS)負責人李特勒斯(Mike Litterst)表示，林肯紀念堂當前的柱子有40至50呎高，地下也有40至50呎，因此每根柱子至少有90呎高，「這是為了營造林肯紀念堂座落在善山上的感覺。」

林肯紀念堂將於今年3月啟動翻新修繕，預計2026年完工。（國家公園管理局提供）

關於沉浸式博物館的建設計畫在2016年就已確定，當時預計耗資3500萬至4000萬元，但國家公園基金會發言人沙弗爾夫(Will Shafroff)說，近幾年安全審核規定更加嚴格，加上新冠疫情導致供應鏈緊縮，建設費用和材料成本上升，如今整個翻新和修繕計畫將耗資6900萬元。

除了新建博物館，林肯紀念堂也將增加公廁、翻新電梯，及擴大紀念品書店；施工期間，民眾仍可觀賞林肯像，但廁所和樓梯今年春季起停用。