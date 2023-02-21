我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加汽油漲 天氣變暖民眾出行增加 估再上揚

中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

林肯紀念堂修繕工程今春啟動 2026年完工

記者張筠／華盛頓報導
林肯紀念堂在第一次世界大戰期間修建。（國家公園管理局提供）
林肯紀念堂在第一次世界大戰期間修建。（國家公園管理局提供）

華府林肯紀念堂(Lincoln Memorial)的翻新工程即將啟動，耗資6900萬元的修繕翻新計畫，預計在2026年完成，剛好在美國獨立250周年時以全新面貌與公眾見面，此外還有沉浸式博物館且 紀念品書店也將擴大。

該翻新擴建計畫由國家公園基金會(National Park Foundation)和投資家魯賓斯坦(David Rubenstein)支持，國家公園管理局20日宣布此修繕、翻新及擴建計畫，林肯像本身將不會有過多變化，工程將主要集中於地下室的改造。

全新的地下博物館將位於名叫「undercroft」的洞穴區域內，共有1萬5000平方呎，混凝土牆和地板呈現歷史厚重感，訪客可在落地玻璃展廳內回顧重要歷史事件，了解整座林肯紀念堂的來龍去脈，部分柱子上還有歷史塗鴉，據國家廣場及公園管理局總監雷博德(Jeff Reinbold)介紹，這些圖畫很可能是1800年代後期建築工人繪製的。

翻新後的林肯紀念堂及博物館內，將展示帶有塗鴉的石柱，據悉是1800年代工人所畫的...
翻新後的林肯紀念堂及博物館內，將展示帶有塗鴉的石柱，據悉是1800年代工人所畫的圖樣。（國家公園管理局提供）

林肯紀念堂在第一次世界大戰期間修建，「當時世界正在分裂，紀念堂本身也承載了許多歷史運動的意義」，修繕後民眾將有機會更深入了解歷史，博物館也將用視聽媒介還原「Marian Anderson音樂會」、「華盛頓遊行」(March on Washington)，以及全美各地的抗議活動和不同形式的公民運動。

雖然該紀念堂主要是為紀念林肯(Abraham Lincoln)，但翻新後的紀念堂和博物館將帶領民眾進一步認識著名的黑人女低音Marian Anderson、馬丁路德金等「塑造美國歷史和該紀念堂」的重要人物。

雖然紀念堂主要是為紀念林肯，但未來民眾將在此認識更多與美國歷史相關的重要人物。（...
雖然紀念堂主要是為紀念林肯，但未來民眾將在此認識更多與美國歷史相關的重要人物。（國家公園管理局提供）

國家公園管理局(NPS)負責人李特勒斯(Mike Litterst)表示，林肯紀念堂當前的柱子有40至50呎高，地下也有40至50呎，因此每根柱子至少有90呎高，「這是為了營造林肯紀念堂座落在善山上的感覺。」

林肯紀念堂將於今年3月啟動翻新修繕，預計2026年完工。（國家公園管理局提供）
林肯紀念堂將於今年3月啟動翻新修繕，預計2026年完工。（國家公園管理局提供）

關於沉浸式博物館的建設計畫在2016年就已確定，當時預計耗資3500萬至4000萬元，但國家公園基金會發言人沙弗爾夫(Will Shafroff)說，近幾年安全審核規定更加嚴格，加上新冠疫情導致供應鏈緊縮，建設費用和材料成本上升，如今整個翻新和修繕計畫將耗資6900萬元。

除了新建博物館，林肯紀念堂也將增加公廁、翻新電梯，及擴大紀念品書店；施工期間，民眾仍可觀賞林肯像，但廁所和樓梯今年春季起停用。

博物館 書店 遊行

上一則

世華美南分會 捐土敘震災萬元

下一則

維州又見男童攜槍 母被控助未成年人犯罪

延伸閱讀

荷蘭博物館中國文物被盜 4件損毀嚴重無法復原

荷蘭博物館中國文物被盜 4件損毀嚴重無法復原
羅德島Bally's Twin River百利賭場 SpaLight韓式水療中心新張

羅德島Bally's Twin River百利賭場 SpaLight韓式水療中心新張
羅德島Bally's Twin River百利賭場SpaLight韓式水療中心新張

羅德島Bally's Twin River百利賭場SpaLight韓式水療中心新張
洛杉磯「林肯日」復辦 名流聚集致敬意

洛杉磯「林肯日」復辦 名流聚集致敬意
羅德島Bally's Twin River百利賭場SpaLight韓式水療中心新張

羅德島Bally's Twin River百利賭場SpaLight韓式水療中心新張

熱門新聞

13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

2023-02-14 00:49
一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
新型犯罪手法，公寓遭故意停電，女子到室外查電箱，險遭擄走。(CPS Energy臉書)

半夜只有她家停電 德州女外出查看險遭綁架

2023-02-14 18:29
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16
將在Washington Avenue上開業的Benny Chows。（Berg Hospitality提供）

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

2023-02-12 11:36

超人氣

更多 >
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半