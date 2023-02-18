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金融時報：美台國安高層下周將在華府AIT總部會面

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

維州提案 落實安全存槍可抵稅300元

記者張筠／維州報導

維州參議會近日通過「槍枝安全存儲提案」(gun storage legislation)，該法將給安全儲存槍枝的民眾提供高達300元的稅收抵免(tax credit)，此法在六歲男童射傷教師後加速推進，旨在避免兒童接觸槍枝，提升槍枝的安全管理，防止武器不當使用。

該HB 2387提案規定，擁槍者若購買槍枝保險箱、帶鎖的儲存箱等「槍枝安全設備」(firearm safety devices)，則每年最高可有300元的州稅抵免，納稅人需提供購買安全設備的證明。

此法是維州立法者應對六歲男童在課堂上，用母親的合法槍枝射傷教師一案的最新動作，推崇槍枝安全保管的維權人士法克斯(Mike Fox)表示，至今社區民眾仍不清楚Richneck小學的六歲男童是如何將母親槍枝帶到學校，甚至懂得如何使用，但在查明真相的同時，立法者推出以稅收抵免的優惠政策來收緊槍枝管理，「盼望該提案將順利在州議會和州府通過，進一步保護孩子，讓社區免於槍枝暴力，或意外槍擊案，甚至減少自殺。」

目前全美有八州，以及華府、紐約、舊金山等城市實行相似法律，要求擁槍者必須安全儲存武器，另有15州執行「避免兒童用槍(child access prevention)」法，規定若未成年人接觸槍枝，擁槍的成年人須承擔責任；近幾年槍枝維權團體也不斷呼籲公眾提高對正當用槍及安全儲存武器的意識。

根據反槍枝暴力團體「Everytown For Gun Safety」報告，全美54%擁有槍枝的民眾沒有將槍安全鎖好，而每年平均有近350名18歲以下的兒童或青少年在無意間射傷自己或他人，全國460萬兒童家裡有未安全存放的槍枝，甚至槍枝子彈上膛，而放眼全國的校園槍擊案，未滿18歲的作案者中有八成是用家人或親戚朋友家的槍枝作案。

維州 槍擊 舊金山

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