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金融時報：美台國安高層下周將在華府AIT總部會面

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

華府台灣同鄉聯誼會春宴 薛敏玲接任會長

記者張筠／馬州報導
張慧玲(左二)交棒，薛敏玲(右三)接任華府台聯會第43屆會長。（記者張筠 / 攝影）
張慧玲(左二)交棒，薛敏玲(右三)接任華府台聯會第43屆會長。（記者張筠 / 攝影）

華府台灣同鄉聯誼會日前推出年會暨元宵活動，會中並舉行會長交接典禮，張慧玲卸下會長職務，第43屆新會長薛敏玲接棒，她承諾新的一年將繼續推行「關心台灣，服務同鄉」的宗旨，盡心盡力服務僑社。

張慧玲回顧擔任會長的一年，感謝僑社對各項活動的支持，包括亞太裔傳統月活動、兒童繪畫比賽、參觀航太博物館、梵高畫展之行、美食品嚐餐會、音樂會等。

馬州首席行政法官Chung Pak的見證下，張慧玲將會長職務交給薛敏玲，主持人、前會長何淑妙並宣布新一屆的七位理事，包括房地產專家方麗卿、年輕社區義工鄭昀晏、電腦專家馮俊華，以及四位曾擔任過理事的王燕怡、莫屏生、陳熙芙、何淑妙，他們將致力服務本地鄉親，力行「時時關心台灣，處處服務鄉親」宗旨。

當日活動也迎來維州、馬州的眾多嘉賓，包括馬州首位亞裔州務卿李鳳遷(Susan Lee)、馬州參議員Clarence Lam和眾議員齊麗麗，蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)致詞表示，蒙郡有六分之一人口為亞裔，對蒙郡至關重要，此外他也感謝華社一直以來的支持，歡迎民眾隨時向郡長辦公室提供建議。

維州勞工產業處副處長Harold Pyon也代表州長楊京(Glenn Youngkin)宣讀農曆新年賀詞。

馬州 亞裔 維州

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