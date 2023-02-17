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地鐵門夾住狗繩 華府男遭列車拖拽亡

記者張筠／華盛頓報導
50歲的萊利15日，因狗繩被門夾住，他遭地鐵拖拽身亡。（取自GoFundMe）
50歲的萊利15日，因狗繩被門夾住，他遭地鐵拖拽身亡。（取自GoFundMe）

華府一名50歲的男子萊利(Harold Riley)15日乘地鐵下車時，因手中狗繩被車門夾住，他被列車拖行，然後從地鐵站台掉到鐵軌，雖經送醫仍不治。

地鐵警方表示，此案15日下午1時30分左右發生在維州Dunn Loring站，萊利下車時牽著他的狗，但狗尚未下車，地鐵車門就關閉了，狗繩被門夾住，而繩子另一端綁在萊利身上。萊利隨後被列車拖拽掉下月台，最終在醫院身亡，他的愛犬Daisy現由警方看管，女兒們後來證實Daisy是一隻服務犬(service dog)，是為治療萊利的創傷後壓力症候群(posttraumatic stress disorder，簡稱PTSD)。

警方表示，案發前地鐵工作人員還兩次檢查了車門情況，確定無誤後才指示發車，但監控錄像顯示，萊利當時所在的位置距工作人員450呎，相當於六節車廂的距離。

華盛頓鐵路安全委員會(Washington Metrorail Safety Commission)表示將徹查此事，警方也向萊利的親友送上悼念；萊利的親人在網上發起募款：https://bit.ly/3S6JoX5

地鐵站 維州 華府

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