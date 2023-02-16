維州州長楊京重教育 檢長1年啟動3大調查

維州檢察長邁爾斯上任一年來，已推動三項關於教育的調查。（美聯社）

維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)反映共和黨州長楊京(Glenn Youngkin)團隊重視教育，在上任一年內已推動「勞登郡公校 系統對性侵案的處理」，「調查各地公校系統延遲通知學生獲獎學金原因」，以及「查明爭議多年的湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)招生改革是否侵犯亞裔 權利」等三項調查。

身為三個孩子的父親，教育是邁爾斯個人非常關注的議題，儘管推動調查讓他收穫褒貶不一的評價，但他表示「教育是政府規畫未來的重中之重，它也是最貼近公民內心的政府服務」，因此相關調查必會引來公眾和媒體關注。

最早的調查是2022年1月15日啟動、關於勞登郡公校(LCPS)處理兩起性侵案件的調查，大陪審團稱該公校系統處理案件不公開透明，公校官員也因處理不當而多次錯失可避免第二起性侵案的機會，勞登郡公校前教育總監 和現任發言人也因此遭到指控。

與此同時，勞登郡公校也在推動獨立調查，但該公校教委2月14日投票決定，拒絕公布相關的調查報告，以保護學生隱私，確保律師和客戶之間的特權；此舉引來大量批評，家長們抨擊公校有所隱瞞，越遮掩越顯得有問題，也讓公校系統越來越不被信任。

邁爾斯表示，勞登郡公校可能支付了10萬至20萬元來調查真相，但卻不向公眾表明結果，他表示會徹查到底，讓真相大白。

另外兩項調查在2022年底同時啟動，一個是關於各地公校延遲通知學生獲「國家優秀獎學金」榮譽，此案始於TJ高中的家長投訴，雖然有反對聲指延遲通知不是大問題，但邁爾斯反駁道，此事涉及民權，實際也影響了許多學生的大學申請，許多人因此錯失獎學金機會。

邁爾斯稱，此事可能與族裔相關，「受影響學生中，逾七成為亞裔，這就不排除人為故意造成」；截至目前，維州有至少18所學校延遲通知，集中在費郡(Fairfax County)、勞登郡和威廉王子郡(Prince William County)。

邁爾斯表示，國家優秀獎學金組織未來可能可以直接通知學生，跳過學校擔任中間人，避免重演類似情況。

第三項調查是為查明TJ高中招生改革是否存在歧視並侵犯亞裔的權益，邁爾斯還提到，該校的新錄取標準可能違反維州針對「磁性學校」(magnet school)的法律。

TJ高中2020年更新招生政策，費郡公校教委稱此舉是為公平分配各族裔的教育資源，提高學校族裔多元性，但亞裔群體反彈激烈，反抗改革損傷亞裔學生利益，是在歧視亞裔。

邁爾斯表示，公平的教育機會固然重要，但當(學校)強迫要得到所謂的平等結果，就會無法避免的傷害到其他群體，產生很多問題。