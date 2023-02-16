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穿「加拿大鵝」外套 華府多人被搶

記者張筠／華盛頓報導
華府近日有多名穿「加拿大鵝」名牌外套的民眾被搶，甚至有人遭持槍威脅。（取自臉書）
華府近日有多名穿「加拿大鵝」名牌外套的民眾被搶，甚至有人遭持槍威脅。（取自臉書）

華府警方表示，近幾周市中心出現穿著名牌服飾「加拿大鵝」(Canada Goose)外套者被搶劫的系列案件，甚至有民眾因此遭持槍威脅脫下價值上千元的大衣，喬治華盛頓大學(GWU)附近也有類似案件，校方提醒學生提高警惕。

加拿大鵝為知名冬季奢侈外套品牌，一件外套售價可超過1000元，警方表示，最初案例發生於1月24日，一名穿著加拿大鵝外套的男子在走去學校的路上，突然遭三名男人襲擊並搶走大衣。

1月26日又一名男子報警稱，他被三名男人襲擊，其中一人持槍，受害人不僅外套被搶，連車也被劫走；2月1日，一名女性走在喬治華盛頓大學社區時，被一名男子用槍頂住上身，歹徒強迫她脫下身上的加拿大鵝外套並搶走；2月2日有一名男子遭持槍搶劫，作案嫌疑人盜走他的外套後，駕一輛白色轎車逃走；2月5日又有兩人遭遇相似威脅，作案團伙偷走他們的外套後駕灰色現代(Hyundai)逃之夭夭。

雖然警方表示，目前尚無線索可推測穿加拿大鵝的民眾更容易成為小偷或強盜的攻擊對象，但近幾周在喬治華盛頓大學附近發生的一系列案件仍值得大家警惕；2019年芝加哥也曾出現類似的系列案件，身穿加拿大鵝的民眾遭遇襲擊搶走外套。

喬治華盛頓大學在一份公開信中提醒學生，穿加拿大鵝外套者要對周遭環境提高警惕，即使在公共場合也要多加防範，若感覺異常或不安，應及時撥打911。

加拿大鵝 華府 芝加哥

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