紐約人壽宣布派發公司歷史上金額最大的红利 預計2023年分红總額達20億美元

紐約人壽保險公司的資深業務代表-袁菲小姐

紐約，2022年11月 17日——美國最大的互惠人壽保險 公司紐約人壽今天發布消息稱，該公司已宣佈發放創紀錄的20億美元的紅利，預計將於2023年支付給有資格的參輿保單的持有人。宣佈第169 年連續分紅突出表明了公司對財務實力、互惠互利和持續為保單持有人提供價值的承諾。自1990年以來，紐約人壽每年支付的紅利均超過10億美元，在此期間的分紅總額超過 460億美元。

紐約人壽首席執行官兼總裁Craig DeSanto表示：“即使在全球新冠病毒大流行、金融市場動蕩和經濟狀況不確定等特殊環境下，紐約人壽仍能宣佈派發公司歷史上金額最大的紅利，這充分證明瞭我們企業的持續實力。”他指出，“在充滿挑戰的時代，紐約人壽憑藉我們財務的穩定性和我們互惠性貭的長期定位而大放異彩。”

紐約人壽的基礎業務由12,000多名業務代表組成的行業領先的業務團隊爲客戶提供值得信賴的建議和引導，它得到戰略業務多元化組合的支持，從而使之更爲強大。這些互補的業務增強了公司的收入並使之多樣化，同時為盈餘和紅利作出了貢獻。

“紐約人壽的互惠性貭與能夠為數千萬信任我們的投保人和家庭提供財務保障和安心之間有直接的闗系。 事實上，我們的互惠性貭使紐約人壽和保單持有人之間産生了最終的一致性，” DeSanto 說。“我們作出的每一個決定都專注於為我們的保單持有人提供最好的服務，而整個公司創造的價值，通過包括分紅的方式，會直接惠及參與保單的持有人。”

除了宣佈向終生壽險 保單持有人派發紅利外，紐約人壽還連續第七年宣佈向參輿型的互惠收入年金和連續第三年向2018年推出的獨立長期護理產品NYL My Care的持有人派發紅利。

紐約人壽是目前被所有四大評級機構授予美國的人壽保險公司最高財務實力評級的僅有的兩家人壽保險公司之一 。紐約人壽的盈餘和資產價值儲備金保持強勁，達到302億美元，這得益於公司對其3120億美元的總賬戶的戰略管理能力。

與公司為保單持有人提供最佳服務持續的努力相一致，紐約人壽於9月宣佈推出Secure WealthPlus和Market Wealth Plus，這是兩款全新的具有創造性的人壽保險解決方案。Wealth Plus7系列旨在為投保人提供壽險福利保障和早期的，有稅務優惠的現金值累積的潛力，使客戶能夠把它作為整體財務策略的一部分，進一步將人壽保險的得益最大化。 Wealth Plus類別的產品爲紐約人壽全面而獨特的，以價值累積為導向的人壽保險解決方案組合增添了內容。

紐約人壽保險公司(www.newyorklife.com)是一家財富百強企業，成立於 1845年，是美國最大的互惠人壽保險公司，也是全球最大的人壽保險公司之一。紐約人壽的總部位於紐約市 ，旗下的公司提供人壽保險、退休收入、投資和長期護理保險。目前，紐約人壽獲得所有四家主要信用評級機構授予美國的人壽保險公司的最高財務實力評級。

這份由協力廠商所寫的教育性文章由紐約人壽保險公司資深業務代表 (百萬元圓桌終生會員 MDRT Life Member, NYL Lifetime Council Member) : 袁菲小姐提供。要瞭解剛討論的相關專題的更多資訊，請聯繫袁菲小姐，聯繫電話為703-628-2608（手機），703-723-1299 (維州辦公室)。

對於保單、合約等相關檔，紐約人壽及其子公司僅提供英文版本。如有爭議，一律以保單和合約中的條款為准。