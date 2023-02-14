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FBI總部選址 維州、馬州競爭激烈

記者張筠／維州報導

聯邦調查局(FBI)新總部的選址近日即將進入最後階段，維州馬州之間的爭奪越來越激烈，維州的選址以距離和族裔公平為競爭優勢，而馬州立法者則爭取到更多時間，向聯邦政府更多展示自身優勢。

FBI目前總部位於華府的賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Ave)上，但由於該樓老舊不堪，聯邦和國會官員一直希望將總部搬遷，不過FBI總部選址方針很嚴苛，必須在距地鐵站兩哩以內、環帶公路的2.5哩內，且有至少占地55畝。

經過十多年的選擇和更改，目前FBI總部新址選擇已進入最後階段，負責選址的聯邦總務署(General Services Administration)將在馬州綠帶市(Greenbelt)和維州春田市(Springfield)之間做決定。

維州州長楊京(Glenn Youngkin)和多名共和黨立法者2月初致信GSA和FBI，提出詳細報告試圖說服聯邦政府選擇春田市，包括距離FBI學院更近，族裔多元性更高等，維州政府也引用拜登總統2021年簽署的行政令，稱聯邦機構應將族裔平等的優先等級提高，讓聯邦政府的投資建設在資源較稀缺社區更有效，維州表示春田市在此事上更具競爭力。

維州民主黨官員稱，春田市是以少數族裔為主(majority-minority)的社區，能更好展現拜登總統的政策，但馬州立法者不滿表示，當前的評比標準和權重分配無法確保公平競爭，因此在去年底為該州爭取到更多時間，向GSA做最終成果展示的截止日期因此延長了90天，馬州預定在2月27日或3月6日當周做最後報告，積極設法說服聯邦官員。

GSA為FBI新總部選址的五個標準及各項權重分配如下：是否能幫助FBI完成任務，此項包括新址與位於Quantico的FBI學院和司法部之間的距離及方便程度，該項占35%；第二項為交通便利性，占比25%；新址的發展靈活性(development flexibility)，占比15%；族裔平等性和可持續發展程度也占比15%，最後一項為新總部的建設成本，占10%。

馬州民主黨立法者曾試圖說服聯邦政府調整各項標準的權重，但最終沒有成功，該州議員表示，當前權重分配不公平，讓維州春田市更具優勢，馬州表示，與FBI學院之間的距離不應該占比過高，否則也掩蓋了春田市在新總部建設成本項目的劣勢，無法綜合做出最利於FBI新總部的選擇，馬州立法者也批評，目前各項標準的權重分配看起來像是專門為維州設計的。

對此FBI發言人凱特勒(Sofia Kettler)說，新址與Quantico之間的距離之所以重要，是因為FBI學院無論過去、現在還是未來，都是FBI日常運作的核心。

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