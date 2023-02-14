大華府購房族 千禧世代占56%成主力

全美都會千禧世代購房者比率排名 資料來源：LendingTree

大華府 房產市場逐漸恢復穩定，金融網站LendingTree近日發布的報告顯示，2022年大華府地區千禧世代(Millennial)是最主要的買房群體，占所有買方的56%，在全國排名第十。

數據顯示，2022年大華府地區56%的購房民眾年齡在27歲至42歲之間，平均年齡為33歲，他們所付的首款(down payment)平均數為7萬4651元。

大華府千禧世代在所有購房者中所占比率為全美第十名，LendingTree資深經濟分析師錢諾(Jacob Channel)表示，其中一個主要原因是大華府的千禧世代居民占比也很高，「大華府向來屬於全美經濟情況較強健的地區，因此吸引大量年輕人，此外，大學數量多，學生們畢業後也更傾向於買房定居，就業機會多元也促成了此現象。」

此外，千禧世代正值成家立業的階段，因此全美多數大都會 都有類似情況；加州 聖荷西(San Jose)去年購房者中有64.57%為千禧世代，他們更是卯足全力支付首款，平均支付14萬4942元；加州有四個大都會區的千禧世代購房者比率衝進全美前十，分別是聖荷西、舊金山、聖地牙哥、洛杉磯。

全美前50大都會中，千禧世代在購房者中占比最小的是拉斯維加斯(Las Vegas)，比率為41.92%。

地產經紀商Redfin的大華府經紀人艾格森(Dave Agerson)表示，今年2月大華府的房產市場比上月更穩健，雖然整體經濟環境仍存在諸多不確定，但房產市場發展樂觀，貸款利率降至6.5%以下，雖然房價的下降速度仍較緩慢且幅度不大，但正在推進的交易數量在近幾個月來首次上升，未來買方之間的競爭將逐漸激烈。