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傳統基金會暑期實習申請 3/5截止

記者王福權／華盛頓報導

傳統基金會(The Heritage Foundation)即起接受2023年暑假實習申請，將有55名學生獲得到傳統基金會大樓總部實習13周機會，歡迎修習法律、政治、新聞、國際關係等專業的學生申請。

該實習項目為導師制(mentorship)，實習生與導師雙向選擇，每人配一位導師，指導實習工作和未來職業發展，活動也將邀請社會各領域傑出人士分享經驗，此外基金會每周三中午會為實習生舉辦關於美國建國原則和政治理念的專題講座餐會，並邀學者分析現今政策問題。

實習生將每周參加一次美國政治思想基礎講座，並與傳統基金會政策專家探討外交、經濟和國內政策問題；其他實習內容包括，教育、法治、通貨膨脹、中國議題、科技等，參加專欄文章撰寫和網路技能研討會，履歷修改和職業諮詢，拜會國會、最高法院和白宮等。

實習日期為5月15日至8月11日，全職工作每天上午9時至下午5時30分上班，每周共37.5小時，時薪13元，申請人須至少為升上大三的學生，該項目提供低價住宿分配。

申請先審先得，提前審核截至2月20日，最終截止日為3月5日。該基金會鼓勵本科生、應屆畢業生、研究生和專業人士申請，在美有工作許可的國際學生也可申請。詳情：https://bit.ly/3ROAnSv

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