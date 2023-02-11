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活動看板／華府慈濟2/12新春祈福感恩會

馬州訊

慈濟華府分會12日下午2時至3時30分，將在駐美台北經文處華僑文教服務中心舉行年度新春祈福感恩會，今年主題為「慈悲行善福滿門 智慧處世德傳家」，活動內容包括分享2022年慈濟的脈動、手語表演、上人的祝福等，還將以分站的形式分享疫情中的社區服務、食物發放、急難救助、環保公益等主題，會後有福慧袋分送。報名可致電(703)707-8606，或登錄：https://bit.ly/3RALrCo

華府書友會 2/12李黎開講

華府書友會12日晚7時將邀請李黎帶來「尋訪文學現場」線上講座。李黎生於中國大陸，成長在台灣，是一名旅美作家，本名鮑利黎，英文Lily Hsueh，祖籍安徽，畢業於高雄女中、台灣大學歷史學系。

李黎將在講座中分享虛構小說背後的實境舞台，她的旅行常是尋訪印証那些「舞台」，包括莒哈絲的「情人」在越南湄公河畔的家、帕慕克的記憶和哀愁之城伊斯坦堡「純真博物館」、「微物之神」作者羅伊在南印度家鄉的舊宅、「安娜·卡列寧娜」情定和魂斷的火車之旅，還有沈從文的鳳凰、三毛的加那利、茅盾和木心的烏鎮等。

李黎70年代赴美，現居加州史丹佛，專職寫作，她在中國大陸、台灣、香港三地出版小說、散文、翻譯、電影劇本等逾40部，獲多項小說獎、電影劇本獎，並攝成電影。她也有許多作品被選入台灣中學教科書。

講座Zoom ID：99643750380，密碼：123。

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