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土耳其駐美使館 日收千箱賑災物資 地震逾2萬人罹難

記者張筠／華盛頓報導
土耳其駐美大使館平均每天收到上千箱賑災禦寒物資。（記者張筠／攝影）
土耳其駐美大使館平均每天收到上千箱賑災禦寒物資。（記者張筠／攝影）

土耳其、敘利亞邊境的強震災情導致的傷亡人數持續上升，截至10日已有逾2萬700人罹難，眾多倖存者也處於飢寒交迫之中，大華府民眾和組織近日自發將救災物資送往土耳其駐美大使館，使館官員表示，平均每天收到逾1000箱物資。

所有賑災物資都將從杜勒斯國際機場直接送往土耳其伊斯坦堡。（記者張筠／攝影）
所有賑災物資都將從杜勒斯國際機場直接送往土耳其伊斯坦堡。（記者張筠／攝影）

土耳其駐美大使館近一周降半旗悼念罹難民眾，使館大門口有堆積如山的賑災物資，使館官員10日表示，使館每天上午9時至晚上10時接收物資，工作人員和志願者不停歇的收集、分類、整理物資，大華府各地民眾帶著毛衣、外套、毯子等禦寒物資，在使館門口排隊。

土耳其駐美大使館表示，所有賑災物資都從杜勒斯國際機場(IAD)直接送往土耳其的伊斯坦堡(Istanbul)，由於當前土耳其災區經歷嚴寒，最需要的物資包括大衣外套、毛衣褲、毛毯棉被等禦寒用品，此外使館官員也呼籲民眾捐獻兒童尿布、女性衛生用品等，幫助災區幸存者挺過這頓艱難時期。

使館官員表示，每天上午9時至晚上10時都可接受捐助物資。（記者張筠／攝影）
使館官員表示，每天上午9時至晚上10時都可接受捐助物資。（記者張筠／攝影）

民眾可以直接捐送物資至土耳其駐美大使館，也可直接捐款至土耳其駐美使館合作的公益組織「Bridge to Turkiye Fund」(https://bridgetoturkiye.org/)。

華府市民拉茉(Vicky Lamor)10日送了幾袋外套、毛毯等禦寒物資到土耳其駐美大使館門前，「當一個地區發生如此危機，我希望盡自己所能，以行動和祈禱來幫助土耳其民眾脫離苦難。」

維州民眾王Kathey近幾日也在社區內組織捐助，「小時候經歷過台灣的九二一大地震，當時的地震同樣是在深夜大家熟睡時發生，我對這樣的災情深有體會，看到今天世界另一端的人民在經歷如此可怕的災害，實在無法袖手旁觀。」

大使館 華府 地震

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