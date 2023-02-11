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杜勒斯機場收費通道 3/1起停收現金

記者張筠／維州報導
杜勒斯機場收費通道將從3月1日起終止現金服務。（華盛頓都會機場管理局提供）
杜勒斯機場收費通道將從3月1日起終止現金服務。（華盛頓都會機場管理局提供）

華盛頓都會機場管理局(Metropolitan Washington Airports Authority)9日宣布，杜勒斯機場收費通道(Dulles Toll Road)從3月1日起不再接受現金繳費，以提高車流速度，避免壅塞，沒有安裝E-ZPass的駕駛員將收到帳單，事後在規定時間內繳清過路費即可，不過每趟要多收1.6元的手續費。

華盛頓都會機場管理局表示，全長16哩的杜勒斯機場收費通道將全部電子化，使用「按牌照支付(pay-by-plate)」的收費系統，3月1日起所有現金/硬幣箱將停用，鼓勵民眾註冊並安裝E-ZPass。

沒有安裝電子支付工具的車輛，通過收費路段時將由監視攝影機拍下照片，隨後由州府寄送帳單至車輛註冊地址，民眾在規定時間內繳納過路費即可，不過每次過路費用會比E-ZPass多收1.6元的手續費，民眾還可通過GoToll、Slora、Uproad、NextPass等手機app來支付過路費，但也有相關手續費，因此交通官員呼籲民眾使用E-ZPass，省時省力也省錢。

機場管理局發言人約翰森(James Johnson)說，停收現金的計畫旨在提升車流速度，避免駕駛員在收費站停留，也能減少車輛排隊時的尾氣排放，對環境更友好；當局也計畫在未來幾個月，陸續撤除該路段的25個現金收費站，節省州府的運營成本。

機場管理局數據顯示，2022年該收費道路僅有2%的交易以現金完成，相當只有72萬6367筆。

機場 E-ZPass 手機

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