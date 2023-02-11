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維州議員提案 擬禁無車險者上路

記者張筠／維州報導
全美僅維州和新罕布夏州允許民眾無保險駕駛，但維州立法者近日提案計畫改變局面。（記者張筠 / 攝影）
全美僅維州和新罕布夏州允許民眾無保險駕駛，但維州立法者近日提案計畫改變局面。（記者張筠 / 攝影）

維州是全美為數不多、不要求駕駛員買汽車保險的地區之一，不過維州立法者近日提出的一份新提案預計將更改此局面，要求無汽車保險的民眾在2024年7月1日以前買保險，否則不能註冊或駕駛車輛，藉此規範駕駛責任並提升道路安全。

目前全美僅維州和新罕布夏州(New Hampshire)不要求汽車保險；維州允許民眾註冊並駕駛無保險的車輛，只要向維州汽車管理局(DMV)繳納500元即可，不過這筆費用不提供任何保險，意味著民眾若遇交通事故，需自行承擔責任。

維州共和黨參議員羅夫(Frank Ruff)說，多年前維州州議會設定此費用，讓民眾可以選擇不買保險，但其中的邏輯令人費解，沒有實質意義，甚至讓人懷疑相關部門是否趁機謀利。

羅夫提出新草案，允許沒有汽車保險且已繳納500元的民眾，可繼續駕駛至2024年7月1日，之後必須買保險，「這將解決民眾逃避購買汽車保險責任的問題，一定程度上也能提升道路安全性。」

馬州參議員蘇德林(David Suetterlein)表示，該提案也將提升交通事故的處理速度，「若事故的某一方剛好沒有汽車保險，而另一方的經濟情況又很緊張，雙方都會陷入窘境」，新提案將更改此局面。

該提案已在民主黨人主導的州參議會通過，目前也獲許多共和黨人支持，預計也將在州眾議會順利過關。

維州交通廳代理主任弗德(Linda Ford)表示，2022財年維州有逾5000名駕駛員以繳500元來避免購買汽車保險。

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