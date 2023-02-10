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泰森角槍案兇嫌拒認罪 最高可關33年

記者張筠／維州報導
賽特勒斯去年6月18日在泰森角商場開槍，引發極大恐慌，面臨四項重罪指控。（費郡警方提供）
賽特勒斯去年6月18日在泰森角商場開槍，引發極大恐慌，面臨四項重罪指控。（費郡警方提供）

去年夏天在北維州泰森角商場(Tysons Corner)開槍，引發極大恐慌的華府男子賽特勒斯(Noah Settles)，9日向法院提出「阿爾弗德抗辯」(Alford plea)，雖同意對檢方控罪進行抗辯，但仍拒絕認罪；目前賽特勒斯面臨四項重罪指控，預計6月量刑，若罪證成立最高將面臨33年監禁。

23歲的賽特勒斯面臨四項重罪指控，包括在公共場所惡意使用武器的三項重罪，以及一項使用槍枝的重罪，賽特勒斯9日向費郡巡迴法院法官提出「阿爾弗德抗辯」(也稱阿爾弗德認罪)，具體指被告在刑事法庭上同意對其控罪進行抗辯，但堅持無罪，即不承認自己的犯罪行為，美國幾乎所有的聯邦和州法院都允許「阿爾弗德抗辯」，但印第安納州、密西根州新澤西州和美國武裝部隊法院除外。

賽特勒斯將在6月被判刑，若罪名成立，最高面臨33年監禁。

賽特勒斯去年6月18日在泰森角商場開槍，雖然沒有直接導致任何人員傷亡，但由於該場所人口密集，引發極大恐慌，且有三人在逃跑過程中受傷送醫，商場也因此封閉24小時。

警方隨後根據監控錄像逮捕賽特勒斯，稱此案件為「兩個敵對團夥之間的衝突」；該監控錄像9日也在法庭上播放，檢察官表示，在發生口頭爭執後，賽特勒斯拔槍指向四名身穿白上衣者，接著連開三槍，在商場造成極大威脅。

賽特勒斯的代表律師格林斯波(Peter Greenspun)稱，賽特勒斯是因受到威脅才掏槍自衛，且他沒有瞄準任何人開槍，不應面臨重罪指控，頂多是輕罪，但費郡法官檢察官德斯卡諾(Steve Descano)駁回該說法。

賽特勒斯是藝名「No Savage」的說唱歌手，他的音樂視頻在YouTube上有百萬閱聽量，警方表示他後來還直播了自己被捕的過程。

檢察官 新澤西州 密西根州

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