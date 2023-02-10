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張鵬亮「你好餐廳」 巴爾的摩重新開張

記者張筠／馬州報導
「你好餐廳」8日舉行開業就會，馬州許多官員到場慶賀。左一為侯慶宇，左二為張鵬亮，右二為伍超。（記者張筠 / 攝影）
「你好餐廳」8日舉行開業就會，馬州許多官員到場慶賀。左一為侯慶宇，左二為張鵬亮，右二為伍超。（記者張筠 / 攝影）

華府名廚、前中國駐美大使館掌勺張鵬亮(Peter Chang)旗下的「你好餐廳」9日在馬州巴爾的摩重新開張，帶來全新菜品，張家「烹飪帝國」服務範圍擴大，讓當地許多華人和留學生很高興看到正宗精緻的中餐，進入「美食荒漠」巴爾的摩地區。

巴爾的摩市長辦公室向「你好餐廳」送上感謝狀。左一為侯慶宇，左二為張鵬亮。（你好餐...
巴爾的摩市長辦公室向「你好餐廳」送上感謝狀。左一為侯慶宇，左二為張鵬亮。（你好餐廳提供）

「你好餐廳」位於巴爾的摩市中心Boston Ave上，此前由張鵬亮的女兒張宇(Lydia Chang)運營，雖然過去經營良好，疫情期間也通過外賣餐點來維持，但生意仍不盡理想，因此該店於今年1月22日關閉，進行翻新裝潢、更新菜品，納入張家美食帝國旗下，以集中管理和連鎖的方式運營，9日以嶄新面貌與公眾見面。

「你好餐廳」希望營造一種包容且溫馨的氣氛，給消費者提供特色美食、舒適且有中華文化...
「你好餐廳」希望營造一種包容且溫馨的氣氛，給消費者提供特色美食、舒適且有中華文化的社交場所。（記者張筠 / 攝影）

該餐廳以華人見面的問候語「你好」為名，這是來自張宇的創意，旨在營造一種包容且溫馨的氣氛，給消費者提供特色美食、舒適且有中華文化的社交場所。

三層有較為私密的用餐區，並陳列中國藝術品和書法文具，（記者張筠 / 攝影）
三層有較為私密的用餐區，並陳列中國藝術品和書法文具，（記者張筠 / 攝影）

重開的「你好餐廳」共有三層，一層為適合社交談天的酒吧，二層設置舒適沙發座椅，且有精緻分區，三層有較為私密的用餐區，並陳列中國藝術品和書法文具，讓食客不僅通過美食了解中國，也能感受歷史文化。

「你好餐廳」共三層，有精緻分區和特色裝潢。（記者張筠 / 攝影）
「你好餐廳」共三層，有精緻分區和特色裝潢。（記者張筠 / 攝影）

巴爾的摩市長辦公室8日也送上祝福和感謝狀，肯定「你好餐廳」為巴爾的摩提升文化多元性，馬州眾議員伍超等官員同日也到場慶賀。

張鵬亮與妻子張紅英(Lisa Chang)在全美經營十幾家餐廳，大華府有包括馬州貝賽斯達市(Bethesda)的高檔餐廳Q by Peter Chang，維州費郡的Mama Chang等，而「你好餐廳」是他在巴爾的摩的第一家店面，今年5月他還將在約翰霍普金斯醫院附近開第二家店，專門提供特色點心(Dim Sum by Peter Chang)，填補巴爾的摩的中餐市場缺口，當地許多華人和留學生表示，很欣喜看到正宗又精緻的中餐繼續在「美食荒漠」巴爾的摩發展。

藝術家、慈善事業推動者的侯慶宇(Karina Hou)也成為重新開業的「你好餐廳」合作夥伴，她說，第一次品嚐張鵬亮的手藝後就記憶深刻，成為他的「頭號粉絲」，她表示，「不同文化背景的民眾通過美食建立緊密關係，Peter Chang在大華府的各家分店也不斷推動中國飲食文化在國際上的地位」，讓大華府民眾不僅飽口福，更能從多方面感受中華文化。

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