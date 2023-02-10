美京藝廊「字的反思─當代書法4人展」 2/11開幕

權明源的「世宗大王」，近看為書法，遠看是肖像畫。（主辦方提供）

美京華人活動中心(CCACC)美京藝廊11日下午2時將舉行「字的反思─當代書法 四人展」開幕茶會。本次參與展覽的四位書法家分別為，華裔傳統書法家孫宇明、畢曉生、靳杰強，以及韓裔 書法家權明源，他們以現代概念重審書法並創新，帶領民眾深入了解當代書法藝術。

孫宇明以「紅樓夢」為靈感創作多幅書法作品。（主辦方提供）

孫宇明本次參展作品以「紅樓夢」的詩詞為靈感，書寫「千里東風一夢遙」，筆跡行雲流水，提頓起伏意藴十足，利用墨的濃淡來引入層次概念，創造特殊視覺效果及情緒。

畢曉生在書法上追求「簡、直、強、震」效果，圖為「新冠疫情祭」。（主辦方提供）

畢曉生追求「簡、直、強、震」效果，擅長使用簡單的直線筆觸與抽象的空間來詮釋藝術風格，有別於傳統書法的含蓄、平和，他聚焦時下社會現狀，書寫「新冠疫情 祭」。

靳杰強的「道法自然」。（主辦方提供）

靳杰強的「道法自然」結合當代裝置藝術，展現書法抽象的本質，帶領民眾從不同角度觀看，展示出意想不到的筆觸和形式。

權明源從小學習中華文學，深受「書法是內心深處的一面鏡子」之啟發，因此他試圖以書法描繪所聽到的聲音，筆觸更具象，本次參展的「世宗大王」將傳統書法與西方藝術結合，韓國文字以馬賽克精密排列出朝鮮世宗大王的形象，近看是書法，遠看為肖像畫。

書法展將持續至3月10日，每周二、三、五、六中午12時至下午5時開放。地址：9318 Gaither Road, Suite 215, Gaithersburg, MD 20877。