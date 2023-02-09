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維州校園槍擊致兒童創傷 家長告公校

記者張筠／維州報導
維州Richneck小學家長告公校官員忽視學生和教師安全，此外也批評學校未妥善處理霸凌事件。(美聯社)
維州Richneck小學家長告公校官員忽視學生和教師安全，此外也批評學校未妥善處理霸凌事件。(美聯社)

維州紐波特紐斯市Richneck小學家長近日狀告公校系統，相關文件指出，該校1月6日發生的槍擊案，對他們孩子造成了難以撫平的創傷，其中一名學生的家長還稱，該校沒有妥善處理校園霸凌、騷擾等事件，讓女兒長期受煎熬。

Richneck小學六歲男童槍擊教師的案件已滿一個月，社區民眾焦慮不安的情緒尚未平息，也有不少人期待公校提供進一步解釋，部分家長表示，本該負責的官員已被解雇、離職，表面上看好像有了新開始，但未來應如何避免此類事故，大家心中仍感困惑。

除了受傷教師澤溫爾(Abby Zwerner)提告公校，近日公布的法律文件顯示，Richneck小學兩名學生的家庭在1月30日也表示要告紐波特紐斯市公校，一名女孩的家長聶爾夫(Mr. And Mrs. Nieves)夫婦稱，女兒1月6日在課上見證槍擊案後，至今情緒仍很不穩定，留下陰影，此外聶爾夫夫婦也批評學校平時沒有妥善處理霸凌、騷擾、襲擊等事件，讓女兒受攻擊，缺乏安全穩定的學習環境。

他們要求學校提供處理相關事件的證據，包括與學生霸凌相關的校方電郵紀錄；另一個家庭也稱，槍擊案給孩子造成的傷害難以彌合，抨擊學校官員失職，要求學校提供處理案件的紀錄。

校園槍擊案發生至今，不少家長和教師都不滿學校官員只看重學生的出勤率，卻不關心孩子們和教職人員的安全，使該悲劇甚至衍生出一系列問題，明顯本末倒置。

目前作案男童在醫療機構接受治療，法官會根據其精神鑑定結果做下一步決策；警方表示，男童母親目前沒有面臨任何指控，調查仍在持續。

槍擊 公校 霸凌

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