維州槍擊教師男童 疑不滿停學開槍

維州Richneck小學在槍擊案後關閉三周，1月30日重啟。(美聯社)

上月被六歲男童槍擊 的維州教師日前表示要告紐波特 紐斯市(Newport News)公校 系統，其代表律師近日遞交的法律文件指，作案的六歲男童過去經常謾罵學校老師和教職員工，也曾試圖用皮帶抽打同學，甚至有掐住老師致其無法呼吸的行為紀錄，後來因此被轉學。

1月6日在Richneck小學課堂上被六歲男童射傷的教師澤溫爾(Abby Zwerner)，通過律師表示，該男孩此前在學校的社交表現就存在許多問題，槍擊案發生當天，學校行政官員多次無視教師們的報告，沒有及時處理該男童帶的武器，最終導致澤溫爾被射至重傷。

根據法律文件，該男童在槍擊案發生前兩天，曾摔壞澤溫爾的手機，他因此被停學一天，但隔日他便帶槍返校，在課堂上突然向坐在桌邊的澤溫爾開槍。

澤溫爾的律師托斯卡諾(Diane Toscano)說，當天沒有其他傷亡真是奇蹟，「課間休息時，別的孩子都在玩耍，但該男童全程把子彈上膛的手槍藏在口袋裡。」

法律文件指出，當天澤溫爾和另外兩名教師曾向助理副校長派克(Ebony Parker)匯報男童帶槍的情況，澤溫爾也表示該男孩「狀態不太正常，有點暴力傾向」，威脅另一名幼稚園學生，並在午餐飯廳「凶狠地盯著保安人員」。

在書包接受檢查前，有一名教師看到男童從書包裡拿出某件東西，藏在他的衣服口袋裡後離開教室，該教師向派克反映此事後，派克稱「男孩的衣服口袋很小」，言下之意是他不可能將槍藏在口袋。

後來又一名諮商師詢問派克是否可對該男孩搜身，派克拒絕，表示因為該男孩的母親馬上就要來接他了，但45分鐘後澤溫爾就中槍。

托斯卡諾說，派克在多名教師反映潛在危險時就應當及時報警，「但她不僅沒按規章辦事，更因毫無作為而導致悲劇。」

派克上月已辭職，她是否聘請律師，目前尚不明確；托斯卡諾表示，澤溫爾仍在從身體和心靈上的傷痛中努力恢復。

托斯卡諾在文件中提及的掐人事件也得到受害教師的證實，該女教師表示，2021年這名男童在全班面前，突然走到她的椅子後面，從後面掐住她的脖子並將她往後拽倒，她當時幾乎無法呼吸，後來一名助教將男童強行與該教師分開。

為保護自身利益，這名女教師選擇匿名，她表示案發後有向學校行政官員反映此事，但卻沒有得到任何支持或安慰，「後來一整年我都覺得惶恐不安，我被掐到窒息，學校都不保護我，我也無法指望學校未來保護我、同事們以及我們的學生」，後來該男童被轉學。