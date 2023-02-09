76%馬州人指房價過高 1/3考慮遷外州

馬州房地產 經紀協會(Maryland Realtors)近日發布報告顯示，全州76%選民認同房價 過高，可負擔住房資源太少，此外針對老年人和有特殊需求群體的公寓也很稀缺，三分之一民眾表示，因住房成本太高，生活壓力大，因此可能搬離馬州。

根據全國房地產經紀協會(National Association of Realtors)和住房金融機構「房地美」(Freddie Mac)的數據，馬州住房資源缺少12萬套，尤其是可負擔住房資源更稀缺，房價上升之快，讓很多民眾感到負擔不起。

76%的馬州選民表示當前房價過高，馬州房產經紀協會表示，馬州當前面臨「中產階級住房消失」(missing middle housing)的問題，很少有包含多個單元的獨立房屋，市場上僅有的代售房產都為高檔住宅，或者定價過高。

馬州房產經紀協會候任主席希爾(Chris Hill)說，馬州適合職業青年的住房更是少之又少，此外72%馬州民眾表示，提供給老年人的住房資源也很緊俏，六成民眾稱，有特殊需求人群的住房不足。

該協會的調查報告顯示，有三分之一受訪者表示，因住房成本過高，計畫遷出馬州。

為解決此問題，該協會呼籲立法者儘快通過兩項提案，一份是馬州參議會的SB-166提案，將過時的商業建築改建成可負擔住房，另一份是馬州眾議會的HB-239提案，成立專業小組，負責研究推廣「附屬住宅單元」(Accessory Dwelling Units)，增加住房的綜合功能性，讓多元家庭有更多選擇，這類住房包括「奶奶房」(Granny flats)、「姻親套房」(in-laws suites)等。