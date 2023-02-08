香港鋼琴神童沈靖韜 從小就會即興發揮

三歲開始學琴的沈靖韜有過人天賦，從小就會即興發揮。（沈靖韜提供）

有香港 「鋼琴神童」之稱的沈靖韜7日登上華府 甘迺迪藝術表演中心舞台，他說，音樂是一種與人溝通的方式，「每個人都來自不同背景，擅長的領域也有不同，但在音樂中，我們能有自然的連結，交談話題也更豐富多元。」

生於1996年的沈靖韜從三歲就開始學琴，母親是鋼琴老師，「小時候因為好奇，總想參與，但因此打擾到媽媽的課堂，後來媽媽決定替我上課」，沈靖韜也因此踏上音樂道路。

因興趣入門，沈靖韜剛開始接觸音樂上就展現出極大的天賦，常即興發揮，他六歲進入香港音樂學院，一路在專業道路精進，獲獎無數，2009年還曾亮相於英國 Channel 4的紀錄片「世界最偉大的音樂天才」，現在攻讀新英格蘭音樂學院和哈佛大學雙重課程。

沈靖韜自稱「一個熱愛音樂的普通人」，因為熱愛，即使練琴辛苦也樂在其中。（沈靖韜提供）

雖然有優異成績、獎項，以及種種頭銜，沈靖韜仍自稱「我只是一個熱愛音樂的普通人」，因為享受音樂，即使練琴辛苦，他仍樂在其中，就算沒有演出或比賽，他每天至少彈琴三小時，「做音樂最重要的是享受它、尊重它，這樣才能彈出有生命的旋律」，當然刻苦練習也必不可少，20年來他的練習從未間斷。

沈靖韜足跡遍及五大洲，十歲奪得德國埃特林根國際青少年鋼琴比賽冠軍，打破郎朗的12歲摘冠紀錄，他還曾為英國查爾斯王子和比利時皇后瑪蒂爾德演奏，在表演和比賽前，他除了刻苦練琴，更會在心中排演(mental practice)，「腦海中想一遍可能出現的情況，心裡有預備，上台後就更加從容平靜」，這樣的技巧也塑造他成為一名成熟穩重的青年音樂家。

沈靖韜說，音樂是雙向的，「很榮幸能將優美旋律帶給觀眾，曾有人說在艱難時刻聽完我的演出後心情明朗很多，這對我也有正向反饋」，當他自己熱愛的音樂也成為他人生活的一劑解藥，就更有動力，此外他在演奏經典曲目時，也感到與過去那些偉大的音樂作曲家們在精神上有美好交流。

「雖然我是職業音樂人，不過一路成長也結交了很多非音樂專業的朋友，和他們相處時，音樂就是我們溝通的一個重要方式，它擴充了我們的話題，鼓勵我們更了解彼此，而我聽了他人在音樂上的感觸後，也能增進對作品的理解。」

席捲全球的新冠疫情對沈靖韜的音樂生涯也帶來一定衝擊，但他很欣喜如今一切陸續恢復，他期待今年能給觀眾帶來更多好作品，讓人通過音樂體會生活中的喜怒哀樂；在來華府之前，他還在紐約和鳳凰城演奏，下個月也將到邁阿密，他表示自己很喜歡旅遊，尤其帶著音樂，讓旅途中的情感體驗更豐富。