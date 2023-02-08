我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

香港鋼琴神童沈靖韜 從小就會即興發揮

記者張筠／華盛頓專訪
三歲開始學琴的沈靖韜有過人天賦，從小就會即興發揮。（沈靖韜提供）
三歲開始學琴的沈靖韜有過人天賦，從小就會即興發揮。（沈靖韜提供）

香港「鋼琴神童」之稱的沈靖韜7日登上華府甘迺迪藝術表演中心舞台，他說，音樂是一種與人溝通的方式，「每個人都來自不同背景，擅長的領域也有不同，但在音樂中，我們能有自然的連結，交談話題也更豐富多元。」

生於1996年的沈靖韜從三歲就開始學琴，母親是鋼琴老師，「小時候因為好奇，總想參與，但因此打擾到媽媽的課堂，後來媽媽決定替我上課」，沈靖韜也因此踏上音樂道路。

因興趣入門，沈靖韜剛開始接觸音樂上就展現出極大的天賦，常即興發揮，他六歲進入香港音樂學院，一路在專業道路精進，獲獎無數，2009年還曾亮相於英國Channel 4的紀錄片「世界最偉大的音樂天才」，現在攻讀新英格蘭音樂學院和哈佛大學雙重課程。

沈靖韜自稱「一個熱愛音樂的普通人」，因為熱愛，即使練琴辛苦也樂在其中。（沈靖韜提...
沈靖韜自稱「一個熱愛音樂的普通人」，因為熱愛，即使練琴辛苦也樂在其中。（沈靖韜提供）

雖然有優異成績、獎項，以及種種頭銜，沈靖韜仍自稱「我只是一個熱愛音樂的普通人」，因為享受音樂，即使練琴辛苦，他仍樂在其中，就算沒有演出或比賽，他每天至少彈琴三小時，「做音樂最重要的是享受它、尊重它，這樣才能彈出有生命的旋律」，當然刻苦練習也必不可少，20年來他的練習從未間斷。

沈靖韜足跡遍及五大洲，十歲奪得德國埃特林根國際青少年鋼琴比賽冠軍，打破郎朗的12歲摘冠紀錄，他還曾為英國查爾斯王子和比利時皇后瑪蒂爾德演奏，在表演和比賽前，他除了刻苦練琴，更會在心中排演(mental practice)，「腦海中想一遍可能出現的情況，心裡有預備，上台後就更加從容平靜」，這樣的技巧也塑造他成為一名成熟穩重的青年音樂家。

沈靖韜說，音樂是雙向的，「很榮幸能將優美旋律帶給觀眾，曾有人說在艱難時刻聽完我的演出後心情明朗很多，這對我也有正向反饋」，當他自己熱愛的音樂也成為他人生活的一劑解藥，就更有動力，此外他在演奏經典曲目時，也感到與過去那些偉大的音樂作曲家們在精神上有美好交流。

「雖然我是職業音樂人，不過一路成長也結交了很多非音樂專業的朋友，和他們相處時，音樂就是我們溝通的一個重要方式，它擴充了我們的話題，鼓勵我們更了解彼此，而我聽了他人在音樂上的感觸後，也能增進對作品的理解。」

席捲全球的新冠疫情對沈靖韜的音樂生涯也帶來一定衝擊，但他很欣喜如今一切陸續恢復，他期待今年能給觀眾帶來更多好作品，讓人通過音樂體會生活中的喜怒哀樂；在來華府之前，他還在紐約和鳳凰城演奏，下個月也將到邁阿密，他表示自己很喜歡旅遊，尤其帶著音樂，讓旅途中的情感體驗更豐富。

香港 英國 華府

上一則

新州男遭誤逮、手銬致骨折 控警種族偵防

下一則

8少女被迫賣淫 費城戴斯酒店租客房、保安涉虐 賠2400萬

延伸閱讀

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石
鮑爾在華府經濟俱樂部談話 5要點看他是鷹是鵨

鮑爾在華府經濟俱樂部談話 5要點看他是鷹是鵨
美擊落氣球當天…華府要求防長安全通話 北京拒絕

美擊落氣球當天…華府要求防長安全通話 北京拒絕
中國兩會續閉環 香港政協新人要先上「速成班」

中國兩會續閉環 香港政協新人要先上「速成班」
華府餐車管理修正案 擬簡化執照核發

華府餐車管理修正案 擬簡化執照核發

熱門新聞

佛州一名9歲女童在校車上被圍毆，周遭學生旁觀。（取材自Instagram影片）

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

2023-02-03 00:16
36歲的劉麥可雖已入獄，仍一心想著報復前妻父母。(威爾郡警長辦公室)

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

2023-02-03 10:58
(取自推特)

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

2023-02-06 19:52
「智慧家電」經常成為駭客入侵的目標，連智慧檯燈都可能成為漏洞。（CBS）

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

2023-02-01 23:14
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03
密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

2023-02-06 18:33

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑