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調查招生歧視案 檢長誓保亞裔生權益

記者張筠／維州報導
邁爾斯近日聽取亞裔民眾意見，表示會優先調查TJ高中招生改革是否存在歧視的問題。（取自推特）
邁爾斯近日聽取亞裔民眾意見，表示會優先調查TJ高中招生改革是否存在歧視的問題。（取自推特）

維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)近日推進關於費郡公校系統(FCPS)及湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)招生改革是否存在歧視的調查，他6日聽取亞裔聲音，了解民眾對教育的顧慮以及曾被不公對待的經歷，表示若有政策導致某族裔的招生比率明顯降低，其中必存在問題，他自稱「人民的守護者」，會盡力保護維州民眾權益。

亞裔家長代表阿羅拉(Stephanie Lundquist Arora)說，她八年級的兒子成績優異，各項表現良好，但在TJ高中實行新的招生規則後，卻被拒之門外，「亞裔的姓氏在招生官眼中也成為一個招生標準；自從TJ高中2020年更改錄取標準後，2021年招進的亞裔學生就少了20%。」

邁爾斯表示，當一個學校的政策更改導致某一族裔的學生減少20%，那必定是存在很多問題的警訊(red flags)，由於大量家長對此不滿，邁爾斯的辦公室已將TJ高中招生改革列為調查重點，「目前我們仍在審閱大量資料和檔案」，一旦有關於侵犯亞裔社區權利的發現，邁爾斯辦公室將立即通知費郡公校系統，並引導其修正作法，「盼望他們能聽取建議，否則我們就在法庭上見。」

邁爾斯說，目前費郡公校系統很配合調查，不過仍有許多疑點，若有新的發現，邁爾斯辦公室官員將及時告知公眾。

除了教育公平，亞裔家長們提出的顧慮還涉及投票、公共安全等，有華裔民眾表示，疫情後外出都更小心翼翼，某一族裔需要格外謹慎的現象，反映社會仍存在很嚴重的歧視和不公，學生代表李Rachels說，消除歧視首先要做的是提高公眾對此事的認知和意識，然後才能想方法解決問題。

邁爾斯自稱「人民的守護者」，鼓勵亞裔民眾若有任何顧慮，都可向其辦公室反映。

亞裔 招生 公校

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