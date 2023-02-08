時薪15元 馬州擬供高中畢業生工作機會

馬州 摩爾(Wes Moore)政府推動的高中教育 服務計畫近日公布更多細節，該項目旨在給符合資格的高中畢業生提供工作機會，幫助他們豐富社會經驗，明確職業發展，申請者需有高中或同等學歷，每周至少工作30小時，時薪15元，還可獲職業導師諮詢、理財培訓等服務。

摩爾在競選時就提出要推動教育服務，擴充高中的就業 機會，上任第一天即簽署行政令設立「馬州服務和公民創新廳」(Department of Civic and Service Innovation)，專門推動和監督這項針對青少年的就業發展服務，摩爾政府也為此項目撥出1800萬元的預算。

根據馬州眾議會提出的「2023年職業探索服務提案」(H-546提案)，有高中畢業證或在近兩年內取得普通教育發展(GED)證書的年輕人可申請加入計畫，通過後每周至少工作30小時，享受的待遇和服務包括時薪15元，職業導師將提供工作訓練、職業發展諮詢、財務管理和金融技能教學等，參加滿一年後，學生還有機會獲得州府發放的3000元津貼。

馬州政府表示，服務和公民創新廳會尋找可合作的企業，優先考慮與氣候、環境、教育、公共衛生等領域相關的機構，第一年有200個機構加入，逐年增加，預計第四年會達2000個。

馬州眾議會撥款委員會(Appropriations Committee)將在21日舉行該提案的公聽會。