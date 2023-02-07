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維州5成小商家 計畫增聘人手擴大服務

記者張筠／維州報導
維州多數小商家對新財年的經營充滿願景，逾八成業主計畫擴招或維持現有職位。（記者張筠 / 攝影）
維州多數小商家對新財年的經營充滿願景，逾八成業主計畫擴招或維持現有職位。（記者張筠 / 攝影）

近日一項調查分析指出，雖然全國經濟形勢緊張，通貨膨脹嚴峻，維州小商家對2023年整體仍非常樂觀，82%業主計畫增設新崗位或維持現有職位，拓展生意，但幾乎所有業主都認為聯邦政府應更新資助計畫，促進聯邦小企業局的各項目更現代化，替業主帶來所需的支持與服務。

該調查由高盛集團(Goldman Sachs)發起，數據指出，全美近九成小商家對新財年充滿願景，維州49%業主計畫增設崗位，招聘新人，在新年擴大規模或增加服務，與此同時有33%業主表示會維持現有人數和職位，近三個月維州僅16%小商家有裁員。

報告指出，許多小商家之所以能撐過疫情的艱難時刻，很大部分是得益於聯邦及地方政府提供的補助，不過如今補貼基本已耗盡，且通貨膨脹持續，商家業主們不得不開始自尋出路，他們也更積極與地方立法者對談，推動新的補貼和資助方案。

數據顯示，維州有82%的小商家感到近幾個月通貨膨脹帶來的壓力越來越讓人喘不過氣，其中最大的困難是挖掘或保留有才能的員工，尤其是勞動力成本不斷增長，42%的維州小商家表示人才管理最令他們頭疼。

維州97%的小商家希望聯邦政府能更新資助項目，讓服務獲得更需要的補助，從而真正刺激經濟；同樣比率的小商家表示，國會應盡快採取行動，重新授權聯邦小企業局(SBA)推出稅收抵免等現代化服務。

維州 通貨膨脹 聯邦政府

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